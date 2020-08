"Care-i bugetul lui Dinamo? Mai e clubul al lui Negoita?" Cortacero a raspuns la doua intrebari VITALE pentru viitorul lui Dinamo

Pablo Cortacero a sustinut prima conferinta de presa ca patron la Dinamo!

Dupa ce Cosmin Contra a vorbit in ultimele zile despre un buget de 10 milioane de euro in Stefan cel Mare, Cortacero a fost intrebat daca are de gand sa mobilizeze asmenea sume in primul sau an la Dinamo. Spaniolul a evitat sa pronunte numere, dar a promis ca 'intr-o saptamana sau doua' ca face totul public.

Cortacero sustine ca a luat actiunile de la Ionut Negoita, dar ca nu stie care sunt datoriile totale ale clubului.

"Intr-o saptamana sau doua vom definitiva bugetul si atunci il vom anunta. Vrem seriozitate, transparenta, sa avem un club profesionist, organizat ca intr-o liga mare din Europa. Mai mult decat orice, vrem sa pariem pe academie. E totul semnat intre noi si domnul Negoita, suntem actionarii majoritari. Ne-am pus pe treaba, construim de jos un club profesionist. Stiam despre Dinamo ca e un club istoric, o masa sociala foarte importanta, mai mult, e un club cu un potential foarte mare. Exista un proces de due diligence, dupa aceea vom sti exact care sunt datoriile lui Dinamo", a spus Cortacero.