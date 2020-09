Reactia PCH dupa ultimul atac al lui Danut Lupu la adresa lui Hildan: "Ai laudat Dinamo doar in lunile in care erai angajatul lui Negoita!" 

Danut Lupu a fost unul dintre cei mai aprigi contestatari ai lui Dinamo din ultimul timp.

Fostul jucator din Stefan cel Mare a declarat luni ca in istoria clubului Dinamo au fost zeci de fotbalisti mai importanti decat Catalin Hildan. El a sustinut ca multi jucatori au fost uitati, iar numele Hildan este folosit doar pentru marketing

"M-a dat Cornel Dinu afara ca-i incurcam copiii lui… Atunci cand am venit la Dinamo dupa experienta din afara tarii, la 27 de ani. N-are nicio legatura ca eu eram din gasca lui Mircea Lucescu. Clubul Dinamo, din pacate, n-a facut nimic pentru multi mari fotbalisti care au murit… Au fost zeci de fotbalisti care insemnau mai mult decat Catalin Haldan… Dumnezeu sa-l Ierte, a fost un om si un fotbalist bun. Dar clubul n-a facut nimic pentru ceilalti. Cred ca e un pic de marketing aici in cazul lui Hildan. Trebuie sa murim pe teren ca sa fim declarati dinamovisti? Nu mi se pare corect", a declarat Lupu pentru ProSport.

Imediat, PCH a reactionat si a scris despre Lupu ca laudat Dinamo doar in lunile cand era platit de Nagoita.

"CERCUL FOARTE VICIOS

Danut s-a prins de mult. Si noi ne-am prins intre timp. Tocmai de-asta simtim nevoia s-o spunem, ca sa stie si cei care ii adreseaza intrebari lui Danut.

Formula e simpla. Cercul vicios functioneaza asa:

- Presa il cauta pe Danut pentru ca vorbeste urat despre Dinamo.

- Danut vorbeste urat despre Dinamo, ca sa fie cautat de presa.

Uneori in rolul lui Danut intra (sau cad) si altii.

Noi il respectam pentru ca a imbracat candva tricoul lui Dinamo.

Si dorim sa ni-l amintim pentru felul cum stia sa fure

mingea si sa o ascunda de adversar.

Ar fi trist sa ramanem de pe urma lui doar cu vorba aia a lui Ilie Dobre, care rostea in comentariul lui grabit ”LuPu la balon...”

Nimeni nu trebuie sa moara ca sa fie vorbit de bine. Ca sa fii vorbit de bine, atat in viata, cat si post mortem, trebuie SA FII UTIL, sa fii de folos. Nu sa lauzi Dinamo doar in lunile in care esti angajatul lui Negoita, pentru ca asta inseamna sa porti pe maneca o eticheta cu pretul.

Intr-un total contrast cu imaginea asta se afla Catalin Hildan, cel care nu poate fi folosit pentru marketing pentru simplul motiv ca nu este de vanzare.

Catalin Hildan nu este eroul si simbolul nostru pentru ca ar fi fost cel mai bun jucator al lui Dinamo, ci pentru ca in el am vazut in modul cel mai pur SPRIRITUL LUI DINAMO, acel spirit care se rezuma in cuvintele ”Caine pana la moarte”.

Iar numele lui nu inseamna marketing... Catalin Hildan inseamna Dinamooooo!" a fost postarea celor de la PCH.