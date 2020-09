Ipoteza SOC in cazul lui Dinamo! Negoita ar fi in continuare sef la club:"Daca ei doresc sa vireze trei milioane de euro, Negoita poate intra oricand in bani"

Dinamo si-a anuntat miercuri noul staff administrativ, printre acestia neregasindu-se Bogdan Balanescu, fostul director fiind in conflict cu fanii.

Situatia de la Dinamo este inca neclara, in ultima vreme speculandu-se faptul ca jucatorii sunt neplatiti de luni bune. Printr-o interventie telefonica, membrul din cadrul PCH, Cristi Ionescu, a tinut sa clarifice situatia.

"Jucatorii sunt platiti pana in luna august. Saptamana aceasta ar trebui sa fie platite restantele salariale dar din ce am inteles, spaniolii au probleme cu virarea banilor in Romania. Trebuie sa se gaseasca o solutie, daca vor sa imprumute clubul ori sa mareasca capitalul social. Si noi suporterii vom veni cu niste bani in plus, suntem pregatiti", a declarat membrul PCH, pentru Digi Sport.

Membrul PCH a vorbit si despre situatia lui Bogdan Balanescu, fostul director avand in continuare o functie in cadrul clubului dupa cum a declarat Cortacero miercuri.

"Voi presa ati spus ca l-am dat afara. Ne-au prezentat noul director general, pe Alex Couto. Nu se stie cat timp va mai ramane Balanescu, dar atata timp cat conducerea investeste e libera sa decida. In mod normal ar fi trebuit sa se consulte si cu noi, suporterii. Sunt destul de multe neclaritati dar le vom rezolva pas cu pas", a declarat membrul PCH.

Proiectul academiei lui Dinamo infloreste, iar suporterii sunt pregatiti de o noua actiune vineri, prin care sa ofere 150 de mingi pentru sectiunea de copii si juniori. La aceasta actiune se pare ca vor participa si cei din conducere.

Cat despre noile transferuri, Cosmin Contra a declarat ca mai asteapta trei jucatori, care vor si veni, dupa cum confirma Cristi Ionescu:"Vor veni trei jucatori, nu se stie nationalitatea lor, insa stiu ca va veni un atacant, un mijlocas si un fundas".

O ipoteza soc a fost deschisa de membrul din cadrul PCH, care spune ca grupul spaniol doar gestioneaza clubul in acest moment. Actele definitive nu au fost semnate iar in cazul in care acestia ar dori sa vireze bani in conturile clubului, Negoita ar putea intra in acea suma.

"S-ar putea sa fie o problema pana se semneaza actele definitive, parerea mea, daca ei vireaza trei milioane de euro, d-l Negoita poate intra in ei fara nicio problema", a declarat Cristi Ionescu.

Spaniolii fac o analiza amanuntita si vor sa afle treptat toate datoriile pe care clubul le are. Cristi Ionescu a vorbit si despre actiunile pe care suporterii trebuiau sa le primeasca de la Negoita:"Nu este vorba ca n-ar plati, insa spaniolii trebuie sa vada toate datoriile, pana nu fac toate verificarile nu vor baga bani. Ei fac auditul inainte sa preia clubul, banii care au venit la dinamo sunt sub forma de imprumut, cei 400.000 de euro. In acte, Negoita inca e sef la Dinamo. Spaniolii doar gestioneaza clubul in acest moment. Noi aveam o intelegere cu Negoita scrisa ca in momentul in care apare un investitor, ne dam la oparte. Negoita trebuia sa ne dea 7.5 procente, in baza datoriei. Pe urma a venit acest domn Cortacero si am ramas cu buza umflata."