Atac furibund la adresa lui Negoita! "Sa-si vada de treaba lui, nici nu pot sa salut un astfel de om, n-am ce sa vorbesc cu el"

Constantin Anghelache si Ionut Negoita continua certurile de la distanta. Cei doi au avut o "disputa" in cadrul clubului din cauza contractului lui Ionut Serban.

Ionut Negoita si Constantin Anghelache sunt la cutite! Anghelache a plecat din club dupa intrarea in insolventa, desi a fost unul dintre cei care l-au ajutat pe Negoita sa salveze echipa. Negoita i-a reprosat, printre altele, si contractul pe care i l-a facut lui Ionut Serban, fotbalistul cu o clauza unica in istoria fotbalului.

Ionut Serban (25 de ani) a jucat foarte putin in ultima perioada. Dinamo l-a tinut in club doar cu scopul de a nu-i plati lui Vasile Siman suma de un milion de euro. Fostul patron al Sportului Studentesc trebuie sa primeasca aceasta suma daca jucatorul pleaca din „Stefan cel Mare”.

"Intrebati-l pe domnul Anghelache despre cazul Ionut Serban! Din cauza asta nu mai vorbesc cu dansul de foarte multi ani. De asta l-am si dat afara, pentru ca Balanescu i-a spus foarte clar ca nu e bine ce face si a facut-o, ceea ce e foarte grav”, a declarat Ionut Negoita pentru Pro Sport.

Fostul presedinte al lui Dinamo a dat o replica dura dupa ce a auzit discursul lui Negoita:

”Cand am vazut ce se intampla la Dinamo, am plecat! Atunci, nenorocirile doar se cloceau. In ceea ce-l priveste pe Ionut Serban, sa va spun cum au stat lucrurile: contractul a fost semnat cu acordul expres al lui Negoita. Era ultima zi de transferuri, mai ramasese o ora si jumatate, Negoita s-a uitat pe contract si mi-a spus sa-l semnez. O luna am incercat sa-i explic despre ce este vorba. E cel mai prost contract pe care l-am vazut in viața mea! Minte cand va spune ca m-a dat afara, uitati-va in arhive! Negoita sa-si vada de treaba lui, nici nu pot sa salut un astfel de om, n-am ce sa vorbesc cu el. O sa scriu intr-o carte mai multe”.