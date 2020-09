Cornel Dinu a revenit la Dinamo: "Am actiuni. Cu Negoita am vorbit de cateva ori, voia sa-mi dea 100 de mii de euro pentru ele!" Ce functie va ocupa in cadrul clubului

Cornel Dinu vrea sa dea o mana de ajutor noii conduceri a "cainilor rosii" pentru ca echipa sa se redreseze in cel mai scurt timp.

Cornel Dinu (72 de ani) a revenit in cadrul conducerii clubului Dinamo dupa ce a purtat cateva discutii cu finantatorul echipei, Pablo Cortacero. Acesta va face parte din Consiliul de Administratie, fiind in acelasi timp si actionar minoritar.

Cornel Dinu a fost unul dintre cei mai emblematici fotbalisti ai "cainilor rosii". A strans in total 454 de meciuri in Liga 1. In tot acest timp a reusit sa castige 6 campionate si doua Cupe cu gruparea din Stefan cel Mare, iar ca antrenor, a castigat doua titluri de campion cu Dinamo si doua Cupe ale Romaniei.

"Mi-a cerut sa fiu alaturi de Dinamo, dar nu am intrat in detalii. La mine e simplu: viata mea e Dinamo, asa ca i-am spus: 'Conteaza pe mine!'. Omul a vrut sa ma cunoasca, i-am explicat si eu ceea ce stiu despre Dinamo, fiindca eu reprezint Dinamo Bucuresti, sub diverse forme, de vreo 50 de ani si ceva.

N-am cerut nimic, sa ma bag, sa tai, sa spanzur la Dinamo. Omul conduce, n-am stabilit sa-mi dea jumatate din RIN sau jumatate de la Dinamo, ca nu e treaba mea. Eu sunt Cornel Dinu si atat si am reprezentat Dinamo de peste 50 de ani. I-am spus doar sa conteze pe mine si ca, avand toate cunostintele mele despre Dinamo, pot sa-l ajut. Nu e treaba mea sa conduc", a declarat Cornel Dinu pentru GSP.

Sunt in Consiliul de Administratie la Dinamo pentru ca sunt actionar. E adevarat, actionar minoritar. Am actiuni simbolice. Cu Negoita am vorbit de cateva ori, voia sa-mi dea 100 de mii de euro pentru ele. Am zis ca nu au pret, sunt nepretuite pentru mine", a explicat Cornel Dinu pentru DigiSport.