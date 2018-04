"E foarte VALOROS, pot sa-l iau din vara!" Becali a anuntat primul transfer! Jucatorul considerat "MINA DE AUR la clubul sau

Invinsi de stelisti, moldovenii de la Iasi au facut blat in Saptamana Mare. Blat ... de cozonac. Albanezul care poate ajunge la stelisti, Ciaka n-a mai auzit pana acum de cozonac.

Albanezul Qaka a fost primul care a gustat din cozonac.

"Am auzit ca e bun, dar nu am mai incercat vreodata. Nevasta mea face totul in bucatarie", spune Qaka.

Budescu e jucatorul preferat al lui Qaka. Cei doi pot fi colegi din vara.

"Cea mai buna echipa e a mea... alta? Steaua sau Craiova cred", spune albanezul.

"Qaka, daca vreau sa l iau, il iau oricum. E un jucator foarte valoros", a anuntat Becali pentru PROTV.

"Qaka e jucatorul nostru, mina naostra de aur, incercam sa scoatem cat mai mult.", a replica presedintele de la Iasi, Adrian Ambrosie.

Stoican: "Eu il vad la o echipa foarte mare, daca e Steaua sau o echipa din afara , o sa ajunga cu siguranta.".