Edi Iordanescu sau Sumudica la FCSB? Reactia lui Becali cand a aflat ca are de unde alege. Ce se intampla cu Dica

Edi Iordanescu e liber de contract, dupa ce si-a reziliat contractul cu Astra, iar Marius Sumudica si-a putea anunta si el plecarea de la Kayserispor.

Sunt doi antrenori pe placul lui Gigi Becali, insa patronul Stelei spune ca in acest moment nu este interesat deloc de schimbarea antrenorului.

Mai mult, Becali garanteaza ca Dica va mai ramane un an la FCSB daca va cuceri titlul in acest sezon.

"Nu exista nicio tensiune intre mine si Dica. Ce, sunt nebun la cap? Cum sa fie tensiuni cand echipa e pe primul loc in clasament?! Eu l-am contrazis dupa meciul cu Iasi pentru ca nu am fost de acord ca noi ar fi trebuit sa avem 3-0 la pauza. Atat! Dar nu exista nicio tensiune!"

"Va repet, va spun si in chineza, si in turca, sa se inteleaga odata pentru totdeauna: Dica nu pleaca de la Steaua daca va castiga campionatul!"

"Un miliard la suta va mai ramane inca un sezon daca ia titlul!"

"Nu ma intereseaza Edi, nu ma intereseaza Sumudica, noi avem antrenor!"

"Dica e un antrenor care a demonstrat deja ca are valoare, a calificat echipa in primavara europeana.", a spus Becali la Ora exacta in sport, la PRO X.