TREI jucatori l-au dezamagit pe Becali: "Normal ca ma gandesc ca am dat prea multi bani pe ei!" Steaua pregateste O BOMBA in vara

Gigi Becali este dezamagit de evolutiile a trei jucatori in care isi punea mari sperante.

Patronul Stelei a crezut ca da marea lovitura atunci cand i-a transferat pe Coman, Nedelcu si Benzar de la Viitorul, insa prestatiile celor trei nu s-au ridicat la nivelul asteptarilor.



"Probabil, lui Coman ii era mai mult frica de Hagi. Nedelcu e baiat cuminte, am incredere in el, dar cred ca vine dintr-un sistem diferit. Eu cand i-am vazut, credeam ca ei vor creste. Dar vad ca in loc sa creasca, ei dau inapoi. Florinel Coman, Nedelcu, chiar si Benzar. Normal ca ma gandesc ca am dat prea multi bani pe ei, dar eu am incredere in ei", a declarat Gigi Becali la ProX.

Cei trei jucatori au venit in vara anului trecut la Steaua. Gigi Becali a platit pentru cei trei fotbalisti 6 milioane de euro.

Gigi Becali nu dezarmeaza insa si a anuntat ca mai vrea un jucator de la Viitorul, chiar daca cei adusi pana acum nu au dat randamentul dorit. Patronul Stelei a declarat ca este interesat de Alexandru Cicaldau, jucator care ar putea veni in vara.