EXCLUSIV | Oferta soc facuta IN DIRECT la TV! Iasiul i-a propus lui Becali un schimb: "Ar fi o mutare frumoasa"

Adrian Ambrosie, presedintele lui CSM Iasi, le propune stelistilor in schimb cel putin surprinzator: "Ar fi o mutare frumoasa", spune el.

Iesenii au plecat fara puncte de pe National Arena, dupa ce au fost invinsi cu 1-0 de stelistii lui Dica, gratie golului marcat de Budescu.

Ei ar vrea sa plece, insa, din capitala cu o intelegere cu Gigi Becali. Adrian Ambrosie, presedintele Iasiului, i-a propus acestuia un schimb Pintilii - Kamer Qaka!

Ambrosie a vorbit in aceasta dimineata la PRO X.

"E posibil ca unii jucatori sa plece, e posibil ca Qaka sa plece. Am fost intrebati si de Platini. Dar el are 31 de ani. Daca avea mai putin, ar fi plecat la un club bun.

Eu consider ca Qaka s-ar plia foarte bine pe stilul Craiovei sau FCSB-ului.

Pintilii stiti ca este iesean. Ar fi un schimb frumos!

Situatia financiara este in felul urmator. Noi am trait din banii din drepturile TV si din banii primariei. Din septembrie 2017 nu am mai primit niciun ban de la primarie. Ei ne-au transmis ca legislatia nu mai permite.

Acum asteptam sa se schimbe legea sportului. Daca se va putea sa primim bani de la primarie ar fi un lucru. Daca nu, avem cativa investitori interesati.

Noi avem ca idee pentru sezonul viitor participarea in cupele europene", a spus oficialul iesean.