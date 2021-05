"E dificil, n-au experienta meciurilor cu miza!" Ce spune Toni Petrea despre lupta la titlu: "Asta ne dorim in ultimul joc"

FCSB joaca miercuri, de la ora 21:30, in compania Universitatii Craiova, intr-un meci din etapa a 9-a a playoff-ului Ligii 1.

Partida ar putea sa nu mai conteze in lupta pentru titlu in cazul in care CFR Cluj se impune in aceasta seara, pe terenul celor de la FC Botosani. In cazul unei victorii a clujenilor, acestia isi vor asigura al patrulea titlu consecutiv, FCSB avand sanse la trofeu doar daca FC Botosani reuseste sa le puna probleme jucatorilor lui Edi Iordanescu.

Inaintea partidei cu Universitatea Craiova, antrenorul Toni Petrea a vorbit despre lupta pentru titlu. Tehnicianul FCSB-ului s-a aratat indignat de faptul ca, desi a fost multa vreme lider, echipa lui a ajuns acum sa depinda de rezultatele adversarilor.

Petrea a declarat ca presiunea din playoff si-a spus cuvantul, fotbalistii sai fiind tineri si fara experienta meciurilor importante.

"E dificil sa pregatesc meciul cu Craiova nestiind daca mai are miza sau nu. E dificil pentru ca trebuie sa asteptam rezultatul dintre Botosani si CFR si in functie de acest meci vom vedea cum vom aborda cele doua partide.

Nu e placuta situatia in care am ajuns, am avut posibilitatea de a ne consolida pozitia de lider, iar acum am ajuns sa depindem de rezultatul adversarului direct...

Nu vreau sa vorbesc de arbitraj, vreau sa vorbesc doar despre echipa. In playoff am avut probleme mari cu accidentarile, am incercat sa gasim solutii, sa suplinim absentele jucatorilor nostri, dar nu am mai reusit sa acumulam puncte pentru a putea sa ne mentinem pe primul loc si sa avem o sansa reala la campionat.

Exista o presiune fireasca, avem un lot tanar, cu jucatori lipsiti de experienta meciurilor cu miza. Sper ca ceea ce s-a intamplat acum sa conteze in formarea lor ca jucatori buni si foarte buni ai Ligii 1.

Ne dorim sa jucam cu titlul pe masa in ultimul joc si apoi ne vom gandi si la programul din aceasta vara", a declarat Toni Petrea la conferinta de presa.

Partida din FCSB si Universitatea Craiova este programata joi, de la ora 21:30, si va fi transmisa live pe www.sport.ro.