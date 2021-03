O noua super veste pentru Dinamo! "Cainii" au scapat de inca un proces, care putea baga clubul in faliment! Ce suma trebuiau sa achite

Suporterii din DDB fac eforturi pentru a tine clubul in viata, iar miercuri au primit o noua veste buna.

Procesul in cazul "Dorin Rotariu" a fost castigat de dinamovisti, dupa transferul pe care Dinamo l-a realizat in 2017, cand l-a vandut pe fotbalist la FC Brugge in schimbul a 1,5 milioane de euro. O cerere bazata o clauza din contractul lui Rotariu.

Conform acesteia, Dinamo ar fi trebuit sa le achite banatenilor cota de 50% din indemnizatia de transfer a lui Dorin Rotariu la FC Bruges, dar nu mai putin de 270.000 de euro + TVA. Avand in vedere suma de transfer, datoria lui Dinamo s-ar fi ridicat la 1,1 milioane de euro, anunta GSP.ro.



"Astazi am obtinut o victorie imensa in justitie, in cazul Dorin Rotariu! Felicitari avocatilor si tuturor celor implicati! Ar fi fost o povara zdrobitoare pentru noi, DAR S-A FACUT DREPTATE! Clubul de la care fusese cumparat Dorin Rotariu incerca sa obtina o suma mult mai mare in urma vanzarii jucatorului. CAINILOR, LUPTAM PE TOATE FRONTURILE!

Avem nevoie de sustinerea voastra! Nu va lasati influentati de cei care incearca sa franeze actiunile prin care putem salva clubul. E adevarat ca de multe ori acestia sunt cei mai vocali, dar noi trebuie sa avem incredere unii in altii, pentru ca lupta aceasta e a noastra, a tuturor", a fost mesajul postat pe Facebook de Peluza Catalin Hildan - Dinamo.