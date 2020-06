Deac, nu vrei tu sa dai gol? :)) ZIDUL SF al Botosaniului la faza din care s-a facut 2-0! Ce s-a intamplat

Seara grea pentru Botosani! Condusa cu 2-0 inca din minutul 11, Botosani n-a reusit sa faca nimic in atac pana la final.

In minutul 2, Chindris l-a faultat pe Omrani in careu la o faza in care contactul putea fi evitat. Deac a marcat pentru 1-0 din penalty. Dupa 8 minute, CFR si-a dublat avantajul tot prin Deac. De aceasta data, mijlocasul a marcat din lovitura libera. A atras atentia zidul pozitionat incredibil de portarul Hankic si de colegii sai. Fotbalistii s-au orientat complet aiurea si i-au lasat lui Deac un spatiu urias in fata!