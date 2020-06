FATALA lui Super Dan la Botosani! A trimis un COPIL de 17 ani in poarta! Hindrich a debutat in Liga 1

Desi a declarat ca meciul cu FC Botosani va fi mai dificil decat cel cu FCSB, Dan Petrescu l-a schimbat pe Arlauskis din poarta.

Antrenorul clujenilor a decis sa inceapa meciul cu Otto Hindrich intre buturi. Tanarul goalkeeper are doar 17 ani, este elev in clasa a XI-a si este un jucator crescut de CFR de la 6 ani. Are 1,93 metri inaltime si este international U18 al Romaniei.

Chiar daca acum a debutat in Liga 1, acesta nu este primul meci al lui Hindrich in poarta echipei lui Dan Petrescu. El a participat la cantonamentul din iarna al clubului, unde a debutat pentru CFR in amicalul cu Dundalk.

Folosirea lui in a doua partida post-pandemie este una neasteptata, cu atat mai mult cu cat antrenorul campionilor en-titre ai Romaniei a declarat, in cadrul conferintei de presa dinaintea meciului, ca FC Botosani este o echipa foarte puternica si ca se asteapta ca acest joc sa fie foarte dificil, mai greu decat cel cu FCSB.