"E batran si l-am refuzat!" BOMBA MOMENTULUI: Becali, aproape sa-si ia TEAPA ANULUI! Ce s-a intamplat, de fapt, cu transferul 'Bizonului' Gnohere

Harlem Gnohere revine la antrenamentele FCSB dupa ce transferul sau in strainatate a picat.

Gigi Becali a spus ca a avut o propunere in valoare de 1,8 milioane de euro pentru atacantul francez. Banii ar fi venit de la Al Ahly din Egipt. Totul a picat din cauza ca agentii au solicitat un comision de un milion de euro intr-o inginerie majora care ar fi lasat-o pe FCSB cu numai 800 000 de euro.

Amir Tawfiq, managerul operational al lui Al Ahly, spune ca super campioana din Africa nu l-a vrut in niciun moment pe Gnohere. "Jucatorul ne-a fost propus, dar l-am refuzat din cauza varstei. N-am intrat in negocieri", a spus Tawfiq pentru site-ul oficial al lui Al Ahly.

Cu cine a negociat, de fapt, Becali?

"Nu l-am vrut din cauza ca e in varsta. Nu am avut discutii formale sau amicale, nu am discutat cu agentul jucatorului sau cu FCSB", a insistat Tawfiq, enervat de zvonurile care i-au pus clubul intr-o lumina proasta.

Becali anunta saptamana trecuta ca 'are oferta de la Al Ahly pe masa', iar Anamaria Prodan insista si ea ca totul e '80% facut'.