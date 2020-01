"Pierdeam 100.000 de euro pe an!" Dezvaluiri INCENDIARE ale patronului de la FCSB! Ce l-a scos din minti pe Gigi Becali si a desfiintat in secunda 2: "Gata, stop!"

Dezvaluiri de ultima ora ale patronului de la FCSB

Patronul celor de la FCSB, Gigi Becali, a dezvaluit ca a renuntat complet la departamentul de marketing pentru ca pierdea 100.000 de euro pe an. Acesta spune ca nu facea profit din vanzarea tricourilor si a hotarat sa renunte complet la marketing.



"Eu pierdeam 100.000 de euro pe an, pe imprimerie, pe material, facusem si masina din aia sa mergem prin tara, sa vindem tricouri. I-am zis lui Argaseala: "Gata, tata, stop!" Argaseala mi-a zis ca trebuie sa vindem tricouri. Nu tata, stop, cum sa vindem tricouri, daca piredem 100.000 de euro pe an? Nu exista asta.

Daca o sa castigam un euro pe an, vindem tricouri, dar daca pierdem bani, nu mai vindem tricouri. Am externalizat si aveam un parteneriat, dar tot eu pierdea cam 10.000 de euro pe luna. Nu a vrut nimeni, niciodata, sa ia cu totul. Eu am facut si pierdeam 100.000 de euro pe an", a declarat Becali, la Digi.