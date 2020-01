"E posibil sa apara surprize!" Vintila construieste arma cu care FCSB poate lua titlul! Cum incearca antrenorul ros-albastrilor sa il faca pe Gigi Becali sa se urce din nou pe Maybach

Bogdan Vintila pregateste o tactica surpriza pentru a castiga campionatul.

FCSB se afla in cantonament, la Marbella, unde a disputat doua meciuri amicale pana in acest moment. Primul impotriva celor de la FC Basel, partida in care elvetienii s-au impus cu scorul de 1-0. In a doua partida de verificare, elevii lui Vintila s-au impus cu 1-0 in fata celor de la Karlsruher, dupa un gol senzational marcat de Florinel Coman.

Managerul sportiv al vicecampioanei Romaniei, MM Stoica, a dezvaluit ca Vintila pregateste mai multe sisteme de joc in acest cantonament, insa principala tactica pe care o va folosi este 4-3-1-2. Pe langa acest sistem, Bogdan Vintila mai pregateste si un sistem cu 3 fundasi centrali, sistem pe care l-a experimentat in partida cu Karlsruher.

"La Steaua se lucreaza mai multe module tactice. E posibil sa apara surprize pe parcurs. Nu este o schimbare definitiva. Bogdan Vintila este destul de bine pregatit tactic ca sa faca jucatorii sa evolueze in mai multe sisteme. E posibil sa ne vedeti cu trei fundasi centrali, e posibil sa ne vedeti cu un numar 9", a spus MM Stoica, la Digi.