INCREDIBIL | "Oricine e afectat!" Jucatorilor de la FCSB le e frica de Gigi Becali! Cum ii face pe fotbalisti sa isi iasa din forma si cine conduce de fapt echipa! Dezvaluirile momentului

Ioan Hora a vorbit despre perioada petrecuta la FCSB.

Fostul fotbalist al celor de la FCSB, Ioan Hora, a vorbit despre perioada petrecuta la FCSB. El a fost cedat in aceasta iarna la Gaz Metan Medias dupa ce patronul ros-albastrilor, Gigi Becali, l-a trecut pe lista neagra. Hora povesteste ca a plecat in conditii normale de la FCSB si spune ca niciun antrenor nu va putea face ce vrea la club, lucru care ii afecteaza si pe jucatori.

"Am plecat in conditii normale de la FCSB. Agentul meu a vorbit cu domnul Becali, nu am vorbit eu personal. Niciodata un antrenor nu va putea face ce vrea la FCSB. Orice jucator era afectat. Pai tragi o saptamana, doua, trei, dar apoi te lasi pe o ureche. Orice ai face nu e ce trebuie",a declarat Ioan Hora, la gsp.

Ioan Hora a vorbit si despre perioada in care FCSB se afla pe ultimul loc in Liga 1 si pune totul pe seama accidentarilor multiple de la echipa.

Au fost si multi accidentati. Nu se putea face o echipa de baza. Erau multe improvizatii. Dupa cateva etape au inceput sa tot aduca jucatori: Cretu, Salomamo, Moutinho. Plus cei care erau accidentati. Usor am intrat si noi si s-a schimbat", a mai spus Hora.

In momentul in care a fost intrebat daca Bogdan Vintila conduce echipa, Ioan Hora a oferit un raspuns ironic, care nu lasa loc de intrepretari.

"Asta cu conduce el echipa.. O conduce el..", a mai adaugat Hora.