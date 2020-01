MM Stoica i-a produs una dintre cele mai mari umilinte ale carierei, acum fotbalistul este cotat la 4 milioane de euro si face spectacol pentru echipa sa! Cine ar fi putut ajunge la FCSB

Ce jucator ar fi putut ajunge la FCSB.

Jucatorul celor de la Trabzonspor, Anthony Nwakaeme (30 de ani), putea ajunge la FCSB in anul 2013, insa totul a picat, atacantul fiind nemultumit de atitudinea celor din staff-ul vicecampioanei Romaniei, in special de atitudinea lui MM Stoica.



In acest moment Nwakaeme este unul dintre cei mai in forma jucatori de la Trabzonspor si din Turcia. Acesta este coleg cu Daniel Sturridge si John Obi Mikel, si se afla in forma cea mai buna a carierei.

Anthony Nwakaeme a ajuns in Romania in 2010, fiind transferat de la Velje la "U" Cluj. De la "U" Cluj a plecat la Petrolul dupa doua sezone, unde nu a stat decat sase luni, dupa care s-a intors la "sepcile rosii". In 2013 ar fi putut ajunge la FCSB, insa din cauza faptului ca nu a fost multumit de atitudinea celor de la FCSB a ajuns la Hapoel Raanana, in Israel, care a fost vandut ulterior la Hapooel Beer Sheva. Din anul 2018, Anthony Nwakaeme, a semnat cu Trabzonspor.

"M-am intalnit cu MM Stoica. Mi-a zis sa dau testele medicale, am zis ca dau teste fara niciun fel de probleme. Apoi, am simtit ca vrea sa ma pacaleasca.

Mi-a spus ca am probleme la picior, ca sunt slabit din punct de vedere fizic, dar cu toate astea mi-a oferit un contract. Punea probleme in felul urmator:"tu ai probleme, dar uite, noi chiar si asa, te vrem la echipa. Era ca si cum mi-ar fi facut ei un favor mie. Mi-au dat un contract undeva pe la 5000 de euro. Am zis ca nu raman.

Nu mi-a placut, in primul rand, cum au pus problema. Aveam de gand sa semnez cu ei, pentru ca e o echipa importanta in Romania si Europa de Est, imi doream sa joc si in Liga Campionilor, dar am simtit ca nu ma respecta. Am o cariera, avem o meserie si muncim inclusiv pentru bani", a spus Tony, in 2017.