Comisia de Disciplină a UEFA a amendat-o pe Fenerbahce cu 18.000 de euro din cauza comportamentului fanilor echipei la meciul cu FCSB de pe Arena Națională, scor 1-1 în ultima etapă a grupei unice din Europa League.

Fenerbahce, amendată din cauza fanilor prezenți pe Arena Națională

Peste 3.000 de suporteri turci au fost prezenți la partida contra celor de la FCSB pentru a o susține pe Fenerbahce.

Cunoscuți pentru comportamentul lor fanatic, turcii nu s-au abținut nici pe Arena Națională. Au rupt scaunele în sectorul care le-a fost rezervat, motiv pentru care UEFA a amendat-o pe Fenerbahce cu 18.000 de euro.

Amenda record suferită de Fenerbahce

Suma nu reprezintă nimic în comparație cu amenda record pe care a încasat-o Fenerbahce din cauza propriilor susținători în Europa League: 165.750 de euro!

FCSB a fost eliminată din competiție, cu șapte puncte, de pe locul 27. Fenerbahce a mers mai departe (locul 19, 12 puncte) și a fost învinsă categoric în turul play-off-ului: 0-3 pe teren propriu de Nottingham.