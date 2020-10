"E adevarat ca MM Stoica s-a ascuns in vestiar ca sa nu dati ochii?" Contra, scos din sarite de managerul FCSB! Ce raspuns a dat

La conferinta de dupa FCSB 3-2 Dinamo, Cosmin Contra a fost intrebat despre confruntarea cu MM Stoica de dupa ultimul fluier al meciului.

"E adevarat ca MM Stoica s-a ascuns in vestiar ca sa nu dea ochii cu dumneavoastra?", a fost intrebat Contra. Antrenorul lui Dinamo l-a facut praf pe managerul general al FCSB.



"Nu e adevarat. Stim foarte bine ca ii place sa provoace, toata viata a facut lucrul asta. Crad ca lumea il cunoaste. Mihai Stoica e un personaj care nu face niciun bine fotbalului romanesc. As prefera sa nu vorbesc de asemenea personaje, vreau sa vorbesc de jucatorii mei, care au dat totul sa castige. Nu am castigat pentru ca nu a vrut cineva, atata tot", a spus Contra la conferinta de presa.

Antrenorul dinamovist crede ca victoria echipei sale ar fi fost singurul rezultat logic dupa modul in care s-a desfasurat partida.



"E destul de greu sa revii de la 2-0. Am facut cadou doua goluri. Las expertii sa vorbeasca mai mult. E pacat ca munca unor jucatori e stirbita de o greseala sper neintentionata. Arbitrul de centru a aratat lovitura de poarta si tusierul a dictat penalty. Sunt fericit de ceea ce am vazut la jocul echipei. Cred ca am dominat echipa Stelei. Trebuie sa ne ridicam, avem doua saptamani sa ne pregatim. Peste doua saptamani vine liderul. E timpul sa incepem sa castigam. Cred ca victoria noastra era cea mai echitabila azi, niciun alt rezultat nu era mai corect. Ar fi trebuit sa fie o singura invingatoare in seara asta. Sunt sigur ca au facut antrenamente, s-au mentinut in forma si cat timp au fost infectati. Se pot face programe de antrenament, se pot mentine in forma. Pacat ca a fost stirbita munca noastra", a comentat Contra referitor la joc.