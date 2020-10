"Decizia e o catastrofa! Lopez n-a facut nimic, a dat in minge!" Craciunescu, verdict dur despre faza care a decis derby-ul FCSB-Dinamo

Craciunescu nu crede ca se impunea acordarea loviturii de la 11 metri in minutul 76 al derby-ului dintre FCSB si Dinamo!

Fostul arbitru international a comentat la Digisport fazele hot ale derby-ului. Craciunescu n-ar fi dat nimic la contactul dintre Lopez si Man.

Ce a spus Craciunescu despre:



...penalty-ul acordat FCSB: "Radu Petrescu nu trebuia delegat la acest meci, trebuia delegat unul dintre primii doi arbitri. Radu Petrescu a luat decizia. Responsabilitatea ii apartine arbitrului, nu conteaza ca s-a consultat cu asistentul. Nu este o faza care-l prinde la 50 de metri de faza. Arbitrul e acolo, e implicat, mingea a trecut prin fata lui. Decizia e o catastrofa! N-a fost nici fault, implicit nu e nici cartonas rosu! Cand te afli in spatele adversarului, e imposibil sa joci mingea. El se afla in spatele adversarului, a jucat mingea regulamentar. N-a impins adversarul, n-a facut nimic, a dat in minge. E putin latarel, nu e spate in spate. Daca e intr-o disputa pentru minge, regulamentul spune ca nu se da rosu, deci nu ar fi fost nici daca era penalty. Nu vad nicio ratiune, logica, nu vad nimic. Am tot respectul fata de Radu Petrescu! Astea sunt gafe enorme. Din pacate, se inscriu si pe tabela de marcaj. Daca vi se pare o miscare normala a mainii lui Pantiru..."

...penalty-ul dat pentru Dinamo: "Nu mi se pare ca e normala miscarea. E depasit pe dreapta, se intoarce, duce un brat la nivelul gatului adversarului. Nu mi se pare o actiune normala a lui Pantiru. Este penalty, trebuia si galben. E la nivelul pieptului si al gatului, nu al fetei. Il loveste pe adversar. Il si prinde de piept, nu numai ca il loveste."

...eliminarea lui Rauta: "Jucatorul stelist care-l tine de tricou trebuia avertizat cu galben. Rauta il loveste cu cotul pe adversar. Decizia e corecta, cartonas rosu!"