DERBY DE ROMANIA | FCSB - Dinamo, LIVE TEXT, de la 21:00 | Fanii dinamovisti ies in strada pentru a-si sustine favoritii | Echipele probabile

UPDATE 11:00: Suporterii din Peluza Catalin Hildan vor iesi in strada sa isi sustina echipa!

"Astazi batem pentru Catalin Hildan, astazi iesim sa ne sustinem echipa in stilul nostru caracteristic. Ne vom intinde de la Saftica(18.25) pana la Arena Nationala(19.20)....nu vom sta gramada si vom purta masca!

Doar Dinamo Bucuresti!", se arata in comunicatul fanilor din PCH.

Runda a 6-a a Ligii 1 ofera cel mai astepta meci din Romania. Derby-ul FCSB - Dinamo se va juca in aceastea seara pe Arena Nationala, de la 21:00, iar duelul va fi LIVE TEXT pe www.sport.ro si Facebook.com/sport.ro.

Ros-albastrii au traversat o perioada extrem de dificila din cauza infectiilor cu Covid-19, nu mai putin de 15 jucatori din lotul lui Toni Petrea, inclusiv antrenorul, fiind depistati pozitiv cu virusul asiatic.

Din fericire, acestia si-au revenit in mare parte, iar in acest moment singuru fotbalist care mai este infectat din echipa FCSB-ului este Marius Briceag (28 de ani, fundas stanga).

FCSB vine dupa infrangerea rusinoasa de la Poli Iasi din ultima etapa, scor 5-2, iar in urma cu trei etape, Voluntari reusea sa se impuna in fata ros-albastrilor cu 2-1. Echipa antrenata de Toni Petrea este pe locul 3 in clasament, cu 9 puncte dupa primele 5 runde.

De partea cealalta, Dinamo vine tot dupa o infrangere in Liga 1, 'cainii' fiind invinsi in etapa precedenta de UTA Arad, scor 1-0 pe teren propriu.

Cosmin Contra a reusit sa obtina o singura victorie de la revenirea in Romania, scor 3-1 in deplasare cu Gaz Metan, iar Dinamo are doar 5 puncte dupa primele 5 runde ale Ligii 1, fiind pe locul 12 in clasament.

Radu Petrescu va fi la centru in FCSB - Dinamo

Radu Petrescu va arbitra al treilea derby din cariera. Ros-albastrii au un palmares pozitiv cu Radu Petrecu la centru, fiind invinsa in doar 7 jocuri dintr-un total de 33 in care Petrescu a fost arbitru.

Toni Petrea: "E o problema cu rezultatul de la Iasi, dar mai mare e problema cu refacerea jucatorilor depistati pozitiv"

Mai multi fotbalisti ai FCSB-ului s-au vindecat pe ultima suta de metri de Covid-19, printre care si Dennis Man, cel mai in forma jucator, si Toni Petrea spera ca acestia sa se poata prezenta la derby la un nivel cat mai ridicat:

"Un meci dificil in compania unei echipe de traditie, o echipa formata din jucatori valorosi, care au fost transferati in ultima perioada.

Sper ca jucatorii pe care ii avem la dispozitie maine seara sa se ridice la nivelul derby-ului.

Ma intereseaza mai putin discutiile care se fac pe margine, ma intereseaza cum suntem noi si cum vom aborda meciul.

E o problema cu rezultatul de la Iasi, dar mai mare problema e cu refacerea jucatorilor depistati pozitiv, care acum, la ultimele teste au iesit negativ. Au stat o perioada destul de lunga de timp fara antrenamente, fara a avea contact cu echipa. Sa vedem nivelul la care vor fi maine seara si pe cine vom putea miza.

Pauza e benefica acum dupa aceasta perioada dificila, vom cauta sa remediem mai multe lucruri. Pana atunci suntem concentrati asupra jocului de maine seara, sa scoatem maximul.

Nu am reusit sa trecem de Slovan mai ales din cauza problemelor intampinate, felicit echipa, nu avem ce sa mai schimbam", a declarat Toni Petrea la conferinta de presa.

Cosmin Contra: "FCSB are cel mai valoros lot din Romania!"

Antrenorul lui Dinamo este convins ca FCSB va reusi sa alinieze o echipa competitiva in aceasta seara si se asteapta la un meci foarte echilibrat:

"Suntem pregatiti din toate punctele de vedere. Suntem nerabdatori sa vina ora jocului si ne dorim sa ne ridicam la nivelul unui derby. Asta e dorinta noastra, sa continuam sa jucam bine, sa avem rezultate.

Intalnim un adversar puternic, care are, din punctul meu de vedere, cel mai valoros lot din Romania. Chiar daca a avut multe probleme in ultimul timp, cu lotul pe care il are, sunt convins ca FCSB va reusi sa alinieze o echipa competitiva, cu jucatori foarte buni. De aceea trebuie sa fim pregatit, sa ne ridicam la inaltimea lor si sa demonstram ca putem fi o echipa puternica.

Cred ca va fi un meci foarte echilibrat si cred ca micile detalii vor face diferenta, cine va fi mai inspirat in fata portii va avea castig de cauza. Ambele echipe vor cauta sa inscrie si sper sa fim mai inspirati decat la meciul cu UTA. Urmatorul meci e intotdeauna cel mai bun prilej pentru ca jucatorii din atac sa sparga gheata si la asta ma astept.

Dupa o infrangere nu e usor sa ridici moralul jucatorilor, dar cred ca am reusit saptamana aceasta. Baietii s-au antrenat bine si sunt dornici sa spele acea imagine din meciul cu UTA si sa castige meciul de sambata.

Nu dorm bine inaintea niciunui meci. Preocuparile exista. Inca suntem in cautarea formulei ideale, inca suntem implicati in a crea un grup puternic pentru ca jucatorii trebuie sa se simta intre ei si sa dezvolte automatismele. Avem nevoie de rezultate, sa urcam in clasament, sa ne apropiem de locurile de playoff, si de aceea fiecare meci e foarte important.

Cred ca am transmis din prima zi mentalitatea de invingator si o voi transmite pana in ziua cand voi pleca de la Dinamo. este un lucru care nu se discuta la Dinamo, asa cum este si dorinta de a castiga fiecare meci. Este ceea ce le spun in fiecare zi inaintea antrenamentelor sau dupa antrenamente, de fiecare data cand am ocazia de a vorbi individual cu jucatorii. Acest club s-a identificat mereu cu aceasta mentalitate de invingator, iar jucatorii trebuie sa inteleaga ca nu pot pune la indoiala acest lucru.

O sa incerc sa le spun cine a fost Catalin Hildan, chiar daca multi nu l-au cunoscut, si sper din toata inima sa putem sa ii dedicam o victorie. Cred ca s-ar bucura enorm acolo unde este. Si sper sa putem merge luni la el, sa ne bucuram impreuna.

Imi pare rau ca suporterii nu sunt alaturi de ei fiindca avem nevoie de ei. Stiu ca ar fi fost din nou dornici sa faca o atmosfera extraordinara, sa faca ceva deosebit. Sper ca la urmatorul derby aceasta dorinta sa fie si mai mare si sa demonstreze ceea ce au demonstrat in ultimii ani, ca sunt unii dintre cei mai buni din Europa si din lume", a spus Cosmin Contra la conferinta de presa.

FCSB a castigat ultimele doua dueluri directe

Ultimele doua derby-uri au avut loc in semifinalele sezonului trecut din Cupa Romaniei. FCSB s-a impus atunci in ambele manse, scor 3-0 in deplasare si 1-0 pe teren propriu.

In sezonul trecut al Ligii 1, derby-ul se incheia cu o remiza, scor 1-1 pe terenul FCSB-ului, iar Dinamo reusea sa invinga acasa cu 2-1.

In ultimele 10 intalniri directe, FCSB s-a impus de 4 ori, Dinamo de 2 ori, iar de 4 ori derby-ul s-a incheiat la egalitate.

Contra are 6 dueluri directe cu FCSB din postura de antrenor: 3 cu Petrolul Ploiesti si 3 cu Dinamo! Antrenorul 'cainilor' a reusit sa castige 2 dintre infrutari, ambele cu Dinamo, scor 3-1 in martie 2017 si 2-1 in mai 2017.

Contra a mai obtinut doua rezultate de egalitate cand era pe banca Petrolului, scor 2-2 in aprilie 2013 si 1-1 in decembrie 2013.

Infrangerile incasate au fost pe banca Petrolului, scor 3-0 in iulie 2013 si pe banca lui Dinamo, scor 2-1 in aprilie 2017.

Echipele probabile:

FCSB: Vlad - Enache, Cristea, Miron, Pantiru - Vina, Popescu, Tanase - Morutan, Bus, Buziuc

Antrenor: Toni Petrea

Dinamo: Mejias - Gonzalez, Puljic, Grigore, Isma Lopez - Camara, Rauta, Gol, Sorescu - Nemec, Borcea

Antrenor: Cosmin Contra

