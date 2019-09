Florin Prunea despre suporterii lui Dinamo: "Suporterii incurajeaza echipa, nu sunt de acord cu atitudinea de a intra peste jucatori la antrenament"

Din articol Drumul spre play-off este complicat

Managerul general al celor de la Dinamo a vorbit despre incidentele cu suporterii de la meciul de aseara impotriva celor de la Astra.

Prunea nu a fost iertat de galeria lui Dinamo, insa are cuvinte pozitive de adaugat la adresa suporterilor.

"Suporterii incurajeaza echipa, am fost incurajati din primul minut pana in minutul 90. Nu am avut razboaie cu suporterii lui Dinamo. Daca am gresit fata de ei, imi cer scuze.

Am avut un conflict cu ei pentru ca nu am fost de acord in cazul lui Neagoe.Neagoe nu merita tratamentul la care a fost supus.

Nu sunt de acord cu atitudinea de a intra peste jucatori la antrenament", a spus Prunea la Pro X.

Drumul spre play-off este complicat

Prunea a vorbit despre sansele "cainilor" de a prinde play-off-ul.

"Nu este simplu drumul spre play-off, suntem departe de obiectiv, dar este un campionat lung, meciurile sunt extrem de echilibrate. Punctele se fac greu, dar echipa care este mai organizata si echilibrata are avantaj", a conchis Prunea.