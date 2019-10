Florin Prunea il ATACA pe MM Stoica: "Vrea sa isi mai umfle si el muschii!" Ce spune despre situatia de la Dinamo VIDEO

Presedintele lui Dinamo a vorbit in exclusivitate la PRO X.

Prunea a vorbit despre datoriile clubului si a profitat de ocazie pentru a-l ataca pe MM Stoica, cel care i-a ironizat pe cei de la Dinamo prin intermediul retelelor de socializare.

"Maine se achita drepturile financiare aferente lunii august si mai ramane o singura luna restanta. Incluzand bonusuri, ce au prin contract, chirii. Dinamo este un club curat, fata de altii. La alte cluburi sunt neplatiti de 4-5 luni si nu mai comenteaza nimeni. Baietii au inteles, nu trebuie sa fie mintiti, trebuie sa stie adevarul. In cel mai scurt timp, vom achita cu totul.

Mihai Stoica incearca sa iasa cu ceva in evidenta, ramanand fara serviciu, vrea sa isi umfle si el muschii. Nu e cutremur la echipa, atmosfera e buna, suntem linistiti, avem conditii foarte bune.

Asteptam sa vina acest moment bun, stim cum am lucrat la vara si cum am facut lotul. Nu a fost simplu, a fost ceva de adaptare, dar jucatorii confirma. Cred ca Dinamo are unul dintre cele mai bune loturi pe care le-a avut in ultimii ani. Ne asteapta un meci greu la Severin, dar sper sa continuam asa si sa ne apropiem de locurile fruntase.

Ma bucur pentru Rici, este jucator bun care are nevoie de incredere, noi i-o acordam. Sunt baieti crescuti aici, care stiu ce inseamna spiritul lui Dinamo. Scoala lui Dinamo este una buna", a declarat Florin Prunea la Pro X.