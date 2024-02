Se retrage Toni Kroos?! Replica lui Carlo Ancelotti

Cotat la 14 milioane de euro de site-urile de specialitate, mijlocașul central neamț a ajuns la gruparea ”blanco” în iulie 2014, după ce galacticii l-au achiziționat de la FC Bayern Munchen pentru 25 de milioane de euro.

Întrebat dacă Toni Kroos se va retrage la finalul lui iunie, când i se încheie înțelegerea cu Real Madrid, Carlo Ancelotti, antrenorul galacticilor, a vorbit despre situația în care se află mijlocașul central neamț.

”Cred că dacă Toni se va retrage înseamnă că are caracter, atitudine! Mama sa i-a spui că ar trebui să rămână și să prelungească înțelegerea? Trebuie să respecți ce spune generația în etate!”, a pus Carlo Ancelotti, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano pe rețelele social media.

De când se află la Real Madrid, Toni Kroos a bifat 447 de apariții, a reușit să-și treacă numele pe tabela de marcaj de 28 de ori și a oferit 96 de pase decisive, în aproximativ 35 de mii de minute petrecute în echipamentul galacticilor.

După meci, Carlo Ancelotti a fost întrebat despre starea lui Eduardo Camavinga (21 de ani), care a acuzat o lovitură puternică, dar cu toate acestea a terminat meciul din postura de integralist.

Antrenorul lui Real Madrid a spus că accidentarea nu este una serioasă și ar fi vorba doar despre o lovitură.

”Nu e nicio accidentare sau ceva serios pentru Eduardo Camavinga. Este doar o lovitură, nimic serios”, a spus antrenorul lui Real Madrid, citat de jurnalistul Fabrizio Romano.

