Echipa nu are nicio victorie în primele trei meciuri oficiale jucate, iar prestația jucătorilor a ridicat mari semne de întrebare. După remiza cu nou-promovata U Cluj, 1-1 și înfrângerea cu Rapid, 0-2, Toni Petrea a decis să părăsească banca tehnică, după cum a confirmat chiar Gigi Becali, însă antrenorul nu este singurul care pleacă!

Din informațiile www.sport.ro, FCSB rămâne și fără preparatorul fizic Thomas Neubert, care a decis să plece și el, după rezultatele slabe. În locul său, Andrei Zisu va fi cel care se va ocupa de pregătirea echipei.

Thomas Neubert pleacă de la FCSB!



Preparatorul fizic a revenit la echipa roș-albastră în iulie 2020, atunci când a semnat primul său contract și Toni Petrea. Neubert a mai fost la FCSB în perioada petrecută alături de Laurențiu Reghecampf, cu care a colaborat o bună perioadă de timp. Sub comanda lui Neubert, în mandatul lui Reghecampf, FCSB a prezentat cea mai bună formă fizică, preparatorul neamț fiind renumit pentru modul „spartan” în care pregătea echipa.

Chiar Alexandru Chipciu a dezvăluit recent că a rămas „marcat” de antrenamentele lui Neubert, despre care a spus că au fost „cele mai grele”.

„Antrenamentele cu Tommy au fost cele mai grele, se știau metodele. N-am vomitat dar erau grele. Acum mi se par imposibile dar merita atunci. Mi-e o foame de rezultate acum, la vârsta mea, și mi-as dori să câștig mereu.

Aveam foame de a ne antrena. Acum pentru un jucător la vârsta mea, la 33 de ani e mai greu să reziști la aceste antrenamente. Se crease și o poveste în jurul pregătirii fizice, adică ok, era foarte greu, dădeam teste, dar povestea în sine, imaginea ne făcea să fim monștri”, a povestit Alex Chipciu.

Florin Gardoș, despre antrenamentele cu Thomas Neubert



În momentul despărțirii de Clinceni, fostul fundaș a vorbit despre diferențele uriașe dintre Premier League și campionatul României. Gardoș a dezvăluit că nu a mai întâlnit un volum de muncă precum cel al lui Neubert, nici măcar în Anglia, la Southampton.

„De la Neubert (n.r.: preparatorul fizic din anii 2010-2014, care lucrează și în prezent la FCSB), nici eu nu am mai întâlnit așa ceva până acum. Intensitatea nu era mai mare. În schimb, era volumul, asta făcea diferența. Volumul de muncă era foarte mare, pe lângă faptul că și intensitatea era deja mare.

Iar când am ajuns în Anglia, nu mi-a fost greu, volumul era mult mai redus, mai ales că era staff olandez și se punea accentul pe chestii precum preluarea, pasarea mingii, etc.

Problema a fost - și de aia cred că m-am accidentat - pentru că eu veneam după un sezon în care jucasem 40 de meciuri, plus Champions League, cu intensitate, am venit și am jucat puțin, apoi în perioada decembrie-ianuarie am început să joc mai mult.

Dar pe final s-au împuținat meciurile și am jucat din ce în ce mai puțin, iar în ultimele două luni cred că nu am jucat deloc. Apoi am avut o vacanță de 7 săptămâni, ceea ce nu exista în România.

La Steaua, vara, aveam vacanță cel mult 7-10 zile, că mai era și echipa națională. Vacanța de 7 săptămâni am gestionat-o cum am crezut, am zis că fac ce program îmi dau ei și apoi o să fac când revin și că o să-mi intru în ritm ușor.

Nu a fost așa. Când am revenit, au fost meciurile amicale și, la al doilea amical, m-am și accidentat. Nu eram pregătit să joc nici măcar un amical. (...) Știu că nu se mai lucrează același volum acum, cu Neubert, dar oricum, arată bine echipa, mai bine decât majoritatea echipelor din Liga 1", spunea stoperul la începutul anului.