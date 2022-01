Ce impact a avut pentru un fotbalist român trecerea din Liga 1 în Premier League

Florin Gardoș s-a despărțit azi de Academica Clinceni, echipă care se află pe ultimul loc în Liga 1 și are mari probleme financiare. Antrenată de Adrian Falub, formația ilfoveană se agață de speranțe firave pentru a se mai salva de la retrogradare.

Florin Gardoș a fost unul dintre oamenii cheie ai echipei în sezonul trecut, când echipa era condusă de Ilie Poenaru. Sătmăreanul care s-a consacrat la FCSB a povestit azi impactul pe care l-a avut trecerea de la o formație din România, cea a lui Gigi Becali, la Southampton, în Premier League.

"De la Neubert (n.r.: preparatorul fizic din anii 2010-2014, care lucrează și în prezent la FCSB), nici eu nu am mai întâlnit așa ceva până acum. Intensitatea nu era mai mare. În schimb, era volumul, asta făcea diferența. Volumul de muncă era foarte mare, pe lângă faptul că și intensitatea era deja mare.

Iar când am ajuns în Anglia, nu mi-a fost greu, volumul era mult mai redus, mai ales că era staff olandez și se punea accentul pe chestii precum preluarea, pasarea mingii, etc.

Problema a fost - și de aia cred că m-am accidentat - pentru că eu veneam după un sezon în care jucasem 40 de meciuri, plus Champions League, cu intensitate, am venit și am jucat puțin, apoi în perioada decembrie-ianuarie am început să joc mai mult.

Dar pe final s-au împuținat meciurile și am jucat din ce în ce mai puțin, iar în ultimele două luni cred că nu am jucat deloc. Apoi am avut o vacanță de 7 săptămâni, ceea ce nu exista în România.

La Steaua, vara, aveam vacanță cel mult 7-10 zile, că mai era și echipa națională. Vacanța de 7 săptămâni am gestionat-o cum am crezut, am zis că fac ce program îmi dau ei și apoi o să fac când revin și că o să-mi intru în ritm ușor.

Nu a fost așa. Când am revenit, au fost meciurile amicale și, la al doilea amical, m-am și accidentat. Nu eram pregătit să joc nici măcar un amical. (...) Știu că nu se mai lucrează același volum acum, cu Neubert, dar oricum, arată bine echipa, mai bine decât majoritatea echipelor din Liga 1", a spus stoperul, într-o intervenție la digisport.ro.

Pe 14 august 2014 Florin Gardoș s-a transferat la clubul din Premier League Southampton contra sumei de 6,8 milioane de euro, semnând un contract pe patru ani.

Pe 23 iulie 2015, managerul lui Southampton, Ronald Koeman, a anunțat că Gardoș va fi indisponibil pentru mai multe luni, în urma unei accidentări la genunchi suferită în amicalul cu Feyenoord, câștigat cu scorul de 3-0.

După ruptura de ligamente suferită, Gardoș nu a mai revenit în lotul principal al echipei, recuperarea fiind greoaie. După ce a jucat apoi numai la echipele de rezerve și tineret ale lui Southampton, Gardoș a semnat în iarna 2017–2018 un acord de împrumut la Universitatea Craiova