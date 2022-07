Toni Petrea a anunțat ieri că va purta o discuție cu șefii clubului cu privire la viitorul său la echipă. În dimineața zilei de luni, Becali susține că antrenorul l-a înștiințat că va pleca de la echipă, astfel că este posibil ca echipa să fie pregătită de Mihai Pintilii la meciul cu Saburtalo Tbilisi, de joi.

Becali a fost întrebat, în direct la emisiunea Ora Exactă în Sport, dacă Nicolae Dică este o variantă pentru postul de antrenor.

Gigi Becali, despre revenirea lui Nicolae Dică la FCSB

”E o variantă, că și așa, e un om cuminte. Cu el poți lucra toată viața, chiar și cu Toni Petrea, oameni cuminți. Cu Dică pot lucra oricând, dar să vedem acum.

Mirel se alintă, ce conflicte să am eu cu finul meu, m-am întâlnit cu el, l-am luat în brațe. Are iubire de sine, un narcisism, dacă greșește ceva, vrea să dea vina pe altcineva, ce vină aveam eu că nu a avut el rezultate? Ce conflict să am cu el. Nu am eu, am spus, mă credeam orgolios că nu a avut rezultate, dar s-a demonstrat, are demnitate. Nu îl vedeam la început așa. Cu el nu am cum să mă cert, m-am certat cu Hagi când eram nebun, dar nu mai pot să mă cert acum cu finii mei, nașii mei.

Să zică Gică ce vrea el, păi mă mai interesează pe mine să mă supăr pe el?”, a spus Gigi Becali, la emisiunea Ora Exactă în Sport.

Nicolae Dică n-ar fi la prima experiență ca antrenor la FCSB. A mai pregătit echipa lui Gigi Becali și în perioada 2017-2018, când a strâns 80 de meciuri (46 de victorii, 18 rezultate de egalitate și 16 înfrângeri).

De atunci, Dică a mai pregătit-o pe FC Argeș în Liga 2, iar ultima sa experiență a fost ca secund al lui Mirel Rădoi la echipa națională a României.