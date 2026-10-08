Dinamo ocupă primul loc în Superliga după primele 10 etape, iar toți suporterii formației din "Ștefan cel Mare" vizează la primul titlu după o pauză de 20 de ani. Pentru a se întâmpla acest lucru, Cristi Borcea crede că echipa mai are nevoie de întăriri în vară.

Cristi Borcea: "Cu Pușcaș și încă 2-3 jucători, Dinamo va avea prima șansă la titlu, alături de Craiova"

Borcea așteaptă revenirea lui George Pușcaș pe teren după problemele medicale ale atacantului, însă, pe deasupra, spune că Dinamo mai are nevoie de încă doi sau trei jucători pentru a lupta cu prima șansă la titlu, alături de campioana en-titre Universitatea Craiova.

"E greu să ajungi pe primul loc, dar cel mai greu e să te menții. Dinamo a dat dovadă de constanță, din moment ce au bătut FCSB, Craiova, U Cluj și Rapid, echipe pretendente la play-off. După revenirea lui Pușcaș, pe care o așteptăm, și dacă mai ia doi-trei jucători în iarnă, eu zic că Dinamo are prima șansă la titlu, alături de Craiova. Craiova are practic două echipe, iar faptul că este implicată în cupele europene îi va da încredere și o va face să abordeze altfel partidele din campionatul intern", a spus Cristi Borcea, la VOYO Sport Live.

În primul meci după pauza pentru meciurile echipelor naționale, Dinamo va juca pe terenul lui Sepsi, vineri, de la 21:00. Cristi Borcea spune că echipa lui Nuno Campos este "condamnată" să câștige în Covasna.

"Dacă vrem să stăm sus și să ne batem la campionat, suntem condamnați să câștigăm. E păcat să câștigi cu FCSB, Rapid, Craiova, U Cluj și să pierzi puncte cu Sepsi. Va fi o partidă interesantă, dar campionatul se câștigă cu echipele mici", a mai spus Borcea.

Cristi Borcea: "Vom vedea un alt FCSB după venirea lui Reghecampf / Nașul aici greșește"

Fostul conducător al lui Dinamo a comentat și revenirea lui Laurențiu Reghecampf la FCSB. Borcea spune că nașul său a făcut alegerea ideală pentru banca tehnică și anticipează că "Reghe" va gestiona mai bine relația cu patronul chiar și decât Elias Charalambous și Mihai Pintilii.

"FCSB era cea mai dezorganizată echipă din campionat. Era o echipă întinsă pe 70-80 de metri, le era frică să primească o minge. După venirea lui Reghecampf, eu zic că vom vedea o altă echipă. Contează antrenorul pentru că ei îi antrenează, dar Reghecampf are și un discurs în vestiar, o altă colaborare cu nașul (n.r - Gigi Becali).

Cine a venit la Steaua și cine a lucrat cu nașul, a știut de la început (n.r - despre imixtiunile patronului). El a spus clar asta. Așa cum Charalambous și Pintilii au gestionat, eu zic că Reghecampf va gestiona mai bine decât orice alt antrenor. Împreună cu Mihai Stoica", a mai spus Borcea.

Borcea a vorbit și despre obiectivul pe care Reghecampf și l-ar fi trasat la FCSB - 10 victorii în primele 10 meciuri: "Este greu, dar FCSB are un lot valoros. Toți sunt jucători buni, dar le trebuie timp. Unde greșește nașul este că nu poți lua un jucător de afară, iar după un meci să-l scoți la pauză. Trebuie să-l lași 3-4 meciuri să se obișnuiască, să prindă încredere. Toți jucătorii pe care i-a adus au făcut două antrenamente și i-a băgat în teren. La Dinamo nu se întâmpla asta niciodată. Nu mă refer numai la Drăguș, ci la toți pe care i-a adus"