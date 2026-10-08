Antrenorul formaţiei Dinamo Bucureşti, portughezul Nuno Campos, consideră că echipa sa este pregătită pentru meciul cu Sepsi OSK, din etapa a 11-a a Superligii de fotbal, chiar dacă statutul de lider al clasamentului face ca adversarii să îşi dorească în mod special să obţină victoria împotriva "câinilor".

Nuno Campos: ”Suntem pregătiți pentru meci”

"Am făcut nişte antrenamente bune. Suntem pregătiţi pentru meci. Toată lumea, de obicei, vrea să bată prima echipă din clasament. Acest lucru este peste tot. Pentru noi, accentul este pe îndatoririle noastre în timpul meciurilor, în timpul antrenamentelor, oriunde mergem. Trebuie să privim jocurile cu seriozitate şi trebuie să facem ceea ce trebuie să facem ca echipă pentru a câştiga meciul", a declarat tehnicianul, joi, într-o conferinţă de presă susţinută înaintea partidei cu Sepsi.

Antrenorul dinamovist a explicat că jucătorii trebuie să rămână concentraţi şi să nu se lase influenţaţi de poziţia ocupată în clasament.

"Când lucrăm în fiecare zi cu ei, simţim că au ambiţia să se îmbunătăţească şi mai mult şi să crească, ca jucător şi ca echipă. Acesta este cel mai important lucru, să le punem focusul în ceea ce contează cu adevărat. Pentru că, dacă începem să gândim altfel, ne vom pierde concentrarea pe ceea ce contează cu adevărat", a afirmat Campos, potrivit Agerpres.

Îl laudă pe Ovidiu Burcă: ”A făcut un lucru important aici”

În ceea ce priveşte adversara de vineri, tehnicianul portughez a afirmat că apreciază munca fostului antrenor al lui Dinamo, Ovidiu Burcă, aflat în prezent pe banca formaţiei covăsnene.

"El a făcut un lucru important aici. El este parte din istoria clubului. Respect foarte mult oamenii care au fost în club şi care au făcut o treabă bună aici. Acum e momentul să ne uităm la noi, să vedem ce trebuie să facem, să ne concentrăm pe ceea ce trebuie să facem pe teren, pentru că va fi dificil să jucăm împotriva lui Sepsi şi, dacă noi suntem în formă, putem câştiga meciul", a spus Campos.

Echipa de fotbal Dinamo va întâlni formaţia Sepsi OSK, vineri, de la ora 21:00, în deplasare, la Sfântu Gheorghe, într-o partidă din cadrul etapei a 11-a a Superligii.