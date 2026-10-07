EXCLUSIV Dinamo, dublă lovitură! Anunțul făcut de Andrei Nicolescu

Dinamo, dublă lovitură! Anunțul făcut de Andrei Nicolescu Superliga
SPORT.RO
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Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a oferit un interviu în exclusivitate pentru PRO TV în care a oferit ultimele vești din tabăra ”câinilor”.

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andrei nicolescuDinamoMamoudou KaramokoAlberto Soro
Din articol

Dinamo este pe primul loc, cu 23 de puncte după zece runde, iar după reluarea campionatului va juca în deplasare, la Sfântu Gheorghe, cu nou-promovata Sepsi. Înainte de această partidă, echipa lui Nuno Campos are un avans de două puncte față de urmăritoarea Rapid.

Conducerea ”câinilor” este aproape să dea o dublă lovitură în cazul jucătorilor Mamoudou Karamoko (27 de ani) și Alberto Soro (27 de ani), ambii importanți în circuitul echipei lui Nuno Campos. Președintele lui Dinamo anunță că cei doi au clauze de prelungire automată ale actualelor contracte în cazul în care aceștia ating un anumit număr de minute.

Andrei Nicolescu anunță ce clauze speciale au Karamoko și Soro la Dinamo

Potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt, ambii au intrat deja în ultimul an de contract și, ținând cont că Nuno Campos se bazează pe ei, este puțin probabil ca Dinamo să-i piardă la finele acestui sezon.

Nicolescu anunță că singura discuție pe care o poartă conducerea clubului în această perioadă este legată de clauza de reziliere din noul contract al lui Alberto Soro, care a devenit unul dintre cei mai importanți jucători ai echipei.

Karamoko și Soro sunt într-o prelungire automată pe număr de minute. Singura discuție pe care încă o avem este clauza de reziliere la prelungirea contractului lui Soro”, a anunțat președintele lui Dinamo, într-un interviu acordat pentru PRO TV și Sport.ro.

Alberto Soro a devenit, treptat, unul dintre cei mai importanți jucători din lotul lui Dinamo. Ascensiunea sa a început încă din sezonul precedent, cu Zeljko Kopic pe banca tehnică, fiind folosit atât ca extremă dreaptă, cât și pe postul de atacant central.

Mamoudou Karamoko reprezintă una dintre principalele soluții ale lui Dinamo pentru flancul ofensiv. Chiar dacă a fost lovit de accidentări, francezul a bifat două goluri și două pase decisive în șapte partide pentru ”câini” în acest sezon.

Cristi Borcea: "Nicio apărare din România nu le va face față lui Karamoko, Pușcaș și Cîrjan"

Borcea crede că Dinamo va fi imbatabilă în momentul în care și George Pușcaș va fi apt. Atacantul a ajuns în februarie la echipă, însă a jucat foarte puțin, iar acum este în proces de recuperare după o intervenție chirurgicală.

"Îmi plac Cîrjan, Karamoko și îl vreau pe Pușcaș. Să se facă bine! Am mare încredere în Pușcaș. Când vor juca Karamoko, Pușcaș și Cîrjan în spatele lor, nicio apărarea din fața României nu le va putea face față. Pușcaș a fost pariul meu de la început, dar să joace!", a spus Borcea.

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