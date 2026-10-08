VIDEO EXCLUSIV Atacul stelar la care visează Cristi Borcea pentru Dinamo: ”E greu pentru orice apărare să facă față!”

Atacul stelar la care visează Cristi Borcea pentru Dinamo: ”E greu pentru orice apărare să facă față!” Superliga
SPORT.RO
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Cristi Borcea are așteptări mari de la Dinamo în acest sezon.

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Cristi BorceaGeorge PuscasDinamo
Din articol

”Câinii Roșii” sunt lideri în Superliga României, cu 23 de puncte, la două lungimi în fața lui Rapid și la trei în fața campioanei en-titre, Universitatea Craiova.

Cristi Borcea visează la revenirea lui George Pușcaș

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La Dinamo, se spera că atacantul George Pușcaș va putea reveni pe curând după pauza competițională, dar antrenorul Nuno Campos a anunțat că fotbalistul se află încă într-un proces de recuperare.

Cristi Borcea a mărturisit că avea așteptări mari din partea lui George Pușcaș în momentul în care fostul atacant titular al echipei naționale a semnat cu Dinamo. Totuși, din cauza accidentărilor, Pușcaș nu a apucat să demonstreze.

Fostul conducător al lui Dinamo spune, însă, că nu și-a pierdut încrederea în Pușcaș, iar Dinamo va deveni o adevărată forță în ofensivă dacă atacantul va reuși să revină în forță și va face cuplu în atac cu Karamoko.

Toți așteptam să îl vedem pe Pușcaș cum a fost la naționala de tineret, cum a fost la națională, dar, din păcate, accidentările l-au ținut departe. Eu zic că e greu pentru orice apărare din România să le facă față lui Pușcaș, cu Karamoko în față și cu Cîrjan în spate”, a spus Cristi Borcea la VOYO SPORT LIVE.

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