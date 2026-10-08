”Câinii Roșii” sunt lideri în Superliga României, cu 23 de puncte, la două lungimi în fața lui Rapid și la trei în fața campioanei en-titre, Universitatea Craiova.
VIDEO EXCLUSIV Atacul stelar la care visează Cristi Borcea pentru Dinamo: ”E greu pentru orice apărare să facă față!”
Cristi Borcea are așteptări mari de la Dinamo în acest sezon.
La Dinamo, se spera că atacantul George Pușcaș va putea reveni pe curând după pauza competițională, dar antrenorul Nuno Campos a anunțat că fotbalistul se află încă într-un proces de recuperare.
Cristi Borcea a mărturisit că avea așteptări mari din partea lui George Pușcaș în momentul în care fostul atacant titular al echipei naționale a semnat cu Dinamo. Totuși, din cauza accidentărilor, Pușcaș nu a apucat să demonstreze.
Fostul conducător al lui Dinamo spune, însă, că nu și-a pierdut încrederea în Pușcaș, iar Dinamo va deveni o adevărată forță în ofensivă dacă atacantul va reuși să revină în forță și va face cuplu în atac cu Karamoko.
”Toți așteptam să îl vedem pe Pușcaș cum a fost la naționala de tineret, cum a fost la națională, dar, din păcate, accidentările l-au ținut departe. Eu zic că e greu pentru orice apărare din România să le facă față lui Pușcaș, cu Karamoko în față și cu Cîrjan în spate”, a spus Cristi Borcea la VOYO SPORT LIVE.
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