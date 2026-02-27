Pași greșiți în lupta la titlu sau victorii importante? Vezi Oferta Superbet și alege inspirat!

City, în formă în momentul critic al sezonului

Manchester City se află în fața unei mari provocări, în tentativa de a se apropia la două puncte de liderul Arsenal. Echipa lui Pep Guardiola a câștigat ultimele cinci confruntări directe din Premier League, interval în care a setat și o medie de 3,8 goluri. În plus, City a câștigat ultimele două deplasări pe Elland Road, iar o a treia victorie consecutivă ar reprezenta o performanță realizată o singură dată înainte, între 1924 și 1928.

Leeds este în acest moment în zodia „remizelor”. Nicio echipă nu a terminat la egalitate mai des în Premier League din decembrie și până azi (8). Iar ultimele patru remize au urmat același tipar: avantaj 1-0 urmat de egalare, toate terminându-se 1-1. Echipa lui Daniel Farke are dificultăți în a închide meciurile. Leeds are doar șapte clean sheet-uri în 43 de partide de campionat în care a marcat prima din sezonul 2021/22. De fiecare dată când a condus 1-0 încă din prima repriză în ultimele 21 de cazuri, a primit gol ulterior.

Foarte interesant, Leeds este neînvinsă în ultimele 25 de partide de campionat sau play-off disputate după ora 17:00 (20 victorii, 5 egaluri).

Derby în Londra

Arsenal și Chelsea se întâlnesc pe Emirates într-un nou episod al unuia dintre cele mai intense derby-uri londoneze, cu implicații majore în partea superioară a clasamentului. „Tunarii” sunt lideri în Premier League, însă avantajul față de Manchester City s-a redus după remizele cu Brentford și Wolves, iar presiunea crește pe măsură ce sezonul intră în faza decisivă.

Dar din punct de vedere statistic, Arsenal continuă să fie una dintre cele mai consistente echipe ale campionatului. Dar experiența finalurilor de sezon începe să joace un rol important. În ultimele campanii, „tunarii” au ratat de puțin trofeul. Astfel, acest joc contra Chelsea este și un test real pentru maturitatea echipei.

Chelsea vine cu obiectiv clar, să-și maximizeze șansele pentru o clasare în Top 4. Formația lui Liam Rosenior a avut un moment pozitiv, cu patru victorii consecutive, dar a remizat apoi cu două echipe din subsolul ierarhiei, Leeds și Burnley. „Albaștrii” au alternat prestațiile solide cu momentele de cădere.

Istoric, Chelsea a avut dificultăți în a controla jocurile de pe Emirates. Arsenal a câștigat ultimele patru jocuri directe disputate acasă în toate competițiile, cu golaveraj 10-1.