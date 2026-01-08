Aflat în Antalya, în cantonamentul celor de la FCSB, Adrian Șut a primit o ofertă din partea lui Al-Ain, echipa aflată pe primul loc în clasamentul din Emiratele Arabe Unite.

Gigi Becali a confirmat plecarea lui Adrian Șut

Mijlocașul a părăsit deja cantonamentul și în aceste momente așteaptă să plece către Emirate.

Abordat de către reporteri pe aeroportul din Belek, Șut a încercat să vorbească scurt despre plecarea de la FCSB, însă a luat naștere un scandal de proporții după ce polițiștii din aeroport le-au interzis jurnaliștilor români să îl intervieveze pe Adrian Șut.

Gigi Becali a oferit o primă reacție în legătură cu plecarea lui Adrian Șut de la FCSB. Patronul roș-albaștrilor a confirmat vestea potrivit căreia Șut urmează să semneze cu Al-Ain, în Emiratele Arabe Unite.

”Da, e adevărat. Cred că va pleca! Întrebați-i mai multe pe cei din Antalya”, a spus Gigi Becali, conform Fanatik.