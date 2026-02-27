Nerazzurrii au pierdut ambele manșe din play-off-ul pentru optimi, 1-3 în tur și 1-2 în retur, și au părăsit surprinzător competiția, deși sunt lideri autoritari în Serie A.

Michele Criscitiello, cu talpa sus la Chivu: „Un antrenor mediocru”

Jurnalistul nu a pus sub semnul întrebării doar eventualele rezultate negative din cupele europene, ci valoarea tehnică a antrenorului, indiferent de parcursul intern.

„Chiar dacă ar câștiga titlul la +20 de puncte, Inter trebuie să facă o reflecție. Dacă în Italia Chivu este suficient, pentru că toți sunt slabi, în Europa își ia palme. Rămâne un antrenor mediocru”, a spus Criscitiello la Sportitalia.

În ciuda eșecului european, Inter rămâne lider autoritar în Serie A și este calificată în semifinalele Coppa Italia, unde luptă pentru un nou trofeu intern.