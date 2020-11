Dumitru Dragomir anunta DEZASTRUL la Dinamo: "Praful se alege daca nu vine unul potent financiar, praful!"

Fostul sef de la LPF a vorbit despre situatia dificila de la Dinamo.

Clubul a fost preluat de un grup de investori spanioli, dar oamenii de afaceri nu si-au respectat nicio promisiune. Pablo Cortacero a adus la echipa multi jucatori straini pe salarii mari, iar acum finantatorul iberic nu a trimis niciun ban pentru a face plata jucatorilor. Mai mult de atat, situatia este atat de grea in Stefan cel Mare, incat Cosmin Contra a declarat ca echipa era mult mai stabila cu Ionut Negoita patron.

Dumitru Dragomir a declarat ca daca Dinamo nu va gasi un patron poten financiare, clubul se va desfiinta.

"La Dinamo nu se va face nimic, deoarece nu are pe nimeni cu bani. Cand era Borcea, Netoiu, Badea nu erau buni, acum au venit Negoita si spaniolii astia… Dinamo a fost dat de Negoita pentru a scapa de datorii, el a aruncat pisica moarta in curtea spaniolilor, si acum are doar de incasat, de exemplu din vanzarea de jucatori. Praful se alege de Dinamo daca nu vine unul potent financiar, praful!

Daca ar face rost dinamovistii macar de doua milioane de euro, clubul este salvat anul acesta, dar doar anul acesta. Cine este in spatele acestei afaceri de la Dinamo este un mare escroc! Orice afacere pe pamantul asta se face cu o garantie inainte, iar la Dinamo nu s-a intamplat asa ceva! In doua luni de zile jucatorii isi depun memorii si pleaca de la echipa, iar atunci clubul se va desfiinta!

Cel mai castigat in aceasta afacere este cel care a vandut-o, iar afacerea de la Dinamo este o mare escrocherie, va spun eu! Fotbalul in ziua de astazi in Romania inseamna puscarie, de-aia nu au venit de exemplu la Dinamo, Cristi Borcea, Gigi Netoiu sau Nicolae Badea, cu care am vorbit chiar eu sa preluam Dinamo, dar cand am auzit ce datorii are clubul, eu le-am spus: fugiti de aici!", a declarat Dumitru Dragomir pentru Realitatea Sportiva.