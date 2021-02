"Nu inteleg logica!" Inca o REPLICA a lui MM Stoica pentru suporterii FCSB dupa eliminarea cu Dinamo: "Unii au cam intrat pe varfuri!" Ce a spus managerul ros-albastrilor

FCSB a fost eliminata din Cupa Romaniei dupa derby-ul cu Dinamo, incheiat 1-0 pentru 'caini'.

Infrangerea ros-albastrilor i-a infuriat pe fani, contestand postul managerului general Mihai Stoica, pe care l-au acuzat ca a trimis in teren o echipa de juniori.

Fanii au cerut demisia lui MM Stoica dupa eliminarea cu Dinamo, insa acesta a venit cu o replica pentru ei, motivand alegerile facute pentru primul 11, dar si rezultatul.

Ulterior, Mihai Stoica a mai venit cu o remarca pe care a facut-o tot pe contul oficial de Facebook.

"Anul trecut am batut Dinamo 3-0 in Stefan cel Mare, in semifinalele Cupei Romaniei cu Pantea, Perianu, Nita si Dumitru.

Ieri, la 0-0 la pauza, cu penalty refuzat si ocazie monumentala Oaida in prima repriza, au intrat Tanase, Olaru si Coman.

Multi suporteri spun ca ne-am batut joc de ei. Efectiv nu inteleg logica acestei alegatii", a scris MM Stoica pe contul de Facebook.

Unul dintre fani i-a raspuns lui MM la postare, cerand mai multe explicatii: "Bun. Si de ce a invins Dinamo? De ce ei si-au depasit conditia? De ce altfel nu s-a putut? Ca talent si valoare exista...Si-au dorit ei mai mult victoria? De ce nu si-ar fi dorit-o mai mult ros-albastrii decat ros-albii?"

Managerul general al FCSB i-a raspuns urmaritorului sau la comentariul facut, argumentand: "Pentru ca a existat un Hategan care nu a dat penalty la Nita si nici nu l-a eliminat pe Morsay (ambele la 0-0), pentru ca Oaida a ratat cum rar am mai vazut si pentru ca unii au cam intrat pe varfuri".