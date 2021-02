Momentele de COSMAR prin care a trecut 'perla' Popescu inainte de transferul la FCSB: "Nu e bine sa pedepsesti asa un jucator talentat"

Octavian Popescu este unul dintre cei mai promitatori tineri fotbalisti romani din Liga 1.

Pustiul in varsta de 18 ani a ajuns la FCSB din postura de jucator liber de contract, dupa ce a refuzat sa-si prelungeasca intelegerea cu Universitatea Craiova.

Fostul director al Centrului de Copii si Juniori al oltenilor a vorbit despre modul in care Popescu era tratat la echipa din cauza ca nu a acceptat sa ramana in Banie. Potrivit lui Silviu Bogdan, 'perla' lui Becali era pedepsita, neavand voie sa mearga la nationala atunci cand era selectionat.

"Cand ii oferi lui Octavian Popescu, un jucator foarte bun, cel mai in voga jucator tanar in acest moment, 600 de lei, normal ca poate voia putin mai mult. Eu cred ca aici a fost un prim pas in care s-a gresit. Dupa aceea, eu daca eram, cred ca il convingeam pe patron sa nu greseasca, adica sa plece cu echipa mare in cantonament.

Pentru ca, daca pleca cu echipa mare in cantonament, erau la dispozitie doua saptamani de a discuta cu jucatorul, de a-i explica, de a intelege jucatorul ce inseamna fotbalul profesionist si greseala a fost ca nu l-a mai luat la echipa mare, dupa aceea nu l-a mai lasat nici la echipa a doua.

Inca o greseala: au venit convocari de la loturile nationale, nu l-au lasat nici acolo. A fost o greseala din punct de vedere managerial, pentru ca trebuie sa gasesti solutii. Un copil foarte talentat nu il pedepsesti!

Ii veneau convocarile de la echipa nationala si nu il lasau... Cred ca il pedepseau pentru ca nu a vrut sa accepte semnarea contractului. Cred ca de aici au inceput toate nemultumirile clubului. Si apoi ultima greseala a fost sa il trimita la U19. Acolo se duc jucatorii care nu au o mare perspectiva.

L-au pedepsit asa, nici la echipa mare, nici la echipa a doua, nici la echipa nationala. El nu venise pentru U19 la Craiova! Iencsi a avut un merit, el chiar a avut grija de el la echipa a doua, se simtea bine copilul. Cand il pedepsesti asa, nu e bine. Asta trebuie sa fie un exemplu si pentru celelalte cluburi din Romania", a declarat Silviu Bogdan, potrivit GSP.

Octavian Popescu a adunat 16 prezente pentru FCSB in acest sezon, reusind un gol si mai multe pase decisive.