Antrenorul Adrian Mihalcea se confruntă cu probleme serioase de lot, iar ultimele episoade par desprinse dintr-un scenariu absurd.

Arădenii au fost nevoiți să rezilieze contractul lui Patriot Sejdiu, atacant adus în martie cu speranțe mari. Dublu campion în Suedia alături de Malmo FF, Sejdiu nu a apucat nici măcar să debuteze.

Problemele birocratice legate de statutul de jucător extracomunitar au blocat înregistrarea lui, iar despărțirea a devenit inevitabilă.

„Patriot Sejdiu nici nu a apucat să debuteze și a și plecat, n-am reușit să-l legitimăm. Eu îl doream, cred că mă ajuta”, a explicat Mihalcea.

Ime Ndon, dat dispărut!

Problemele nu se opresc aici. Ime Ndon, un alt jucător adus în această iarnă, este de negăsit după ce a plecat în Nigeria pentru a-și rezolva actele.

„E plecat de o săptămână, nu știu, nu am informații care este situația lui și atunci lucrul acesta mă îngrijorează”, a explicat Mihalcea.

UTA Arad ocup locul #2 în play-out-ul Superligii cu 31 de puncte, la două lungimi de liderul FCSB.