Universitatea Craiova, decimată înaintea meciului cu Sparta Praga! Cinci jucători, toți de națională, sunt OUT Conference League
Oltenii joacă în Conference League un meci important pentru calificarea în primăvara europeană.

Universitatea CraiovaVladimir ScreciuTudor BalutaNicusor Bancucarlos mora
Înaintea întâlnirii de joi cu Sparta Praga din grupa unică din Conference League, Universitatea Craiova are nu mai puțin de cinci jucători importanți indisponibili.

Toți sunt fotbaliști de națională: Vladimir Screciu este accidentat, Tudor Băluță s-a operat de apendicită, costaricanul Carlos Mora are ruptură musculară, Mihnea Rădulescu este operat, iar Nicușor Bancu este suspendat.

Astfel, la conferința de presă premergătoare meciului cu cehii, Tudor Băluță a fost înlocuit de internaționalul georgian Anzor Mekvabishvili.

Partida cu Sparta se joacă joi, de la ora 19:45, pe stadionul ”Ion Obemenco” din Bănie.

Lotul Universității Craiova pentru meciul cu Sparta Praga

Clasamentul din Conference League

Clasament oferit de Sofascore
