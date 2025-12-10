Înaintea întâlnirii de joi cu Sparta Praga din grupa unică din Conference League, Universitatea Craiova are nu mai puțin de cinci jucători importanți indisponibili.

Toți sunt fotbaliști de națională: Vladimir Screciu este accidentat, Tudor Băluță s-a operat de apendicită, costaricanul Carlos Mora are ruptură musculară, Mihnea Rădulescu este operat, iar Nicușor Bancu este suspendat.

Astfel, la conferința de presă premergătoare meciului cu cehii, Tudor Băluță a fost înlocuit de internaționalul georgian Anzor Mekvabishvili.

Partida cu Sparta se joacă joi, de la ora 19:45, pe stadionul ”Ion Obemenco” din Bănie.

Lotul Universității Craiova pentru meciul cu Sparta Praga

