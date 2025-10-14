VIDEO Gol magnific din ”bicycle kick” în preliminariile CM! Un fotbalist din Superligă, martor la bijuteria colegului de la națională

Gol magnific din &rdquo;bicycle kick&rdquo; &icirc;n preliminariile CM! Un fotbalist din Superligă, martor la bijuteria colegului de la națională CM 2026
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Costa Rica nu a avut probleme cu Nicaragua în grupa de calificare la Campionatul Mondial din 2026.

TAGS:
Francisco CalvoCosta RicaAlonso MartinezManfred Ugaldecarlos mora
Din articol

Costa Rica şi Honduras au obţinut victorii clare, luni, în Grupa C a preliminariilor Cupei Mondiale de fotbal din 2026, zona CONCACAF (America de Nord, Centrală şi Caraibe).

Costa Rica, la care Carlos Mora (Universitatea Craiova) a fost rezervă, a dispus de Nicaragua cu 4-1, pe teren propriu, prin golurile marcate de Alonso Martinez (2), Manfred Ugalde şi Francisco Calvo, respectiv Junior Arteaga.

Ultima reușită a costaricanilor, semnată de fundașul central Francisco Calvo (33 de ani, acum la Al-Ettifaq din Arabia Saudită), a fost o veritabilă bijuterie.

Honduras a trecut de Haiti cu 3-0, prin reuşitele lui Rigoberto Rivas, Choco Lozano şi Romell Quioto.

Clasamentul din Grupa C CONCACAF după patru din cele şase etape

1. Honduras 8 puncte

2. Costa Rica 6

3. Haiti 5

4. Nicaragua 1

* Câştigătoarele grupelor se vor califica direct la Cupa Mondială din 2026, scrie Agerpres, iar cele mai bune două formaţii de clasate pe locul al doilea vor participa la turneul intercontinental de baraj care va oferi ultimele două bilete.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Bătrânii din București cu pensii ca în Galați. Topul pensiilor medii din Capitală, pe sectoare
Bătr&acirc;nii din București cu pensii ca &icirc;n Galați. Topul pensiilor medii din Capitală, pe sectoare
ARTICOLE PE SUBIECT
Nikita Stoinov, fundașul central al lui Dinamo, desemnat jucătorul meciului la debutul Israelului &icirc;n preliminarii!
Nikita Stoinov, fundașul central al lui Dinamo, desemnat jucătorul meciului la debutul Israelului în preliminarii!
ULTIMELE STIRI
Transfer la U Cluj! &rdquo;Now U re black and white&rdquo;
Transfer la U Cluj! ”Now U're black and white”
Rom&acirc;nia U21 - Cipru U21, de la 19:00 pe Pro Arena și VOYO &icirc;n preliminariile EURO! Tricolorul de la naționala lui Mircea Lucescu ajuns &icirc;n cantonament
România U21 - Cipru U21, de la 19:00 pe Pro Arena și VOYO în preliminariile EURO! Tricolorul de la naționala lui Mircea Lucescu ajuns în cantonament
Dezastru la FCSB: după Popescu, un alt titular de bază poate rata tot sezonul!
Dezastru la FCSB: după Popescu, un alt titular de bază poate rata tot sezonul!
Tenisul, sport pentru bogați: Dominic Thiem a dezvăluit c&acirc;t a cheltuit ca să iasă campion la US Open
Tenisul, sport pentru bogați: Dominic Thiem a dezvăluit cât a cheltuit ca să iasă campion la US Open
Cu Assad Al Hamlawi de la Universitatea Craiova titular, Palestina a &icirc;nvins o națională calificată la CM 2026!
Cu Assad Al Hamlawi de la Universitatea Craiova titular, Palestina a învins o națională calificată la CM 2026!
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Ungurii, uluiți de un internațional rom&acirc;n după victoria cu Austria: &rdquo;Briliant&rdquo;

Ungurii, uluiți de un internațional român după victoria cu Austria: ”Briliant”

Decizia luată de Ioan Varga după ce a rămas fără Balaj: &rdquo;De acum nu mai pierdem vremea / Cu Cristi nu m-am certat&rdquo;

Decizia luată de Ioan Varga după ce a rămas fără Balaj: ”De acum nu mai pierdem vremea / Cu Cristi nu m-am certat”

Unde a fost surprins Cristi Balaj cu două zile &icirc;nainte să demisioneze de la CFR Cluj

Unde a fost surprins Cristi Balaj cu două zile înainte să demisioneze de la CFR Cluj

Reacția maghiarilor c&acirc;nd au aflat că pot da peste Rom&acirc;nia la barajul pentru CM 2026

Reacția maghiarilor când au aflat că pot da peste România la barajul pentru CM 2026

Gigi Becali vrea un jucător &rdquo;OUT&rdquo; din primul 11 al Rom&acirc;niei! &Icirc;n vară, l-a dorit la FCSB

Gigi Becali vrea un jucător ”OUT” din primul 11 al României! În vară, l-a dorit la FCSB

Vom avea &icirc;ncă un rom&acirc;n &icirc;n Serie A: &bdquo;Au rămas plăcut surprinși!&rdquo;

Vom avea încă un român în Serie A: „Au rămas plăcut surprinși!”



Recomandarile redactiei
Dezastru la FCSB: după Popescu, un alt titular de bază poate rata tot sezonul!
Dezastru la FCSB: după Popescu, un alt titular de bază poate rata tot sezonul!
Tenisul, sport pentru bogați: Dominic Thiem a dezvăluit c&acirc;t a cheltuit ca să iasă campion la US Open
Tenisul, sport pentru bogați: Dominic Thiem a dezvăluit cât a cheltuit ca să iasă campion la US Open
Cu Assad Al Hamlawi de la Universitatea Craiova titular, Palestina a &icirc;nvins o națională calificată la CM 2026!
Cu Assad Al Hamlawi de la Universitatea Craiova titular, Palestina a învins o națională calificată la CM 2026!
Rom&acirc;nia U21 - Cipru U21, de la 19:00 pe Pro Arena și VOYO &icirc;n preliminariile EURO! Tricolorul de la naționala lui Mircea Lucescu ajuns &icirc;n cantonament
România U21 - Cipru U21, de la 19:00 pe Pro Arena și VOYO în preliminariile EURO! Tricolorul de la naționala lui Mircea Lucescu ajuns în cantonament
Gigi Becali, tun de 100.000.000 &euro;! A aflat valoarea loviturii financiare după incidentul de la baza sportivă
Gigi Becali, tun de 100.000.000 €! A aflat valoarea loviturii financiare după incidentul de la baza sportivă
Alte subiecte de interes
Meci nebun &icirc;n Turcia! Cu un om &icirc;n minus, au dat 4 goluri, dar &icirc;n cele din urmă au pierdut + rapidistul prezent pe teren
Meci nebun în Turcia! Cu un om în minus, au dat 4 goluri, dar în cele din urmă au pierdut + rapidistul prezent pe teren
Neymar s-a săturat! Ce a avut de spus winger-ul după Brazilia - Costa Rica 0-0
Neymar s-a săturat! Ce a avut de spus winger-ul după Brazilia - Costa Rica 0-0
Messi, neconvocat la națională? Argentina răm&acirc;ne fără două vedete &icirc;nainte de meciurile amicale din SUA
Messi, neconvocat la națională? Argentina rămâne fără două vedete înainte de meciurile amicale din SUA
Un &rdquo;oltean&rdquo; &icirc;n sferturi! Performanță pentru fotbalistul de la Universitatea Craiova
Un ”oltean” în sferturi! Performanță pentru fotbalistul de la Universitatea Craiova
&rdquo;Olteanul&rdquo; Carlos Mora, titular la Gold Cup &icirc;n thriller-ul decis &icirc;n minutul 90 printr-un penalty!
”Olteanul” Carlos Mora, titular la Gold Cup în thriller-ul decis în minutul 90 printr-un penalty!
Adio Mondial pentru fotbalistul Universității Craiova?
Adio Mondial pentru fotbalistul Universității Craiova?
CITESTE SI
Momentul &icirc;n care mama și fetița &icirc;n cărucior au fost spulberate de BMW pe trecere. Femeia a murit, copilul e rănit. VIDEO

stirileprotv Momentul în care mama și fetița în cărucior au fost spulberate de BMW pe trecere. Femeia a murit, copilul e rănit. VIDEO

O superbă actriță de la Hollywood, de nerecunoscut! Paparazzii au surprins-o &icirc;n pijamale, halat de baie și papuci pufoși, pe stradă

protv O superbă actriță de la Hollywood, de nerecunoscut! Paparazzii au surprins-o în pijamale, halat de baie și papuci pufoși, pe stradă

Temperaturile scad brusc săptăm&acirc;na viitoare &icirc;n toată țara. ANM: Minimele ating -3 grade, este așteptată brumă

stirileprotv Temperaturile scad brusc săptămâna viitoare în toată țara. ANM: Minimele ating -3 grade, este așteptată brumă

Harta care arată c&acirc;t de mult a plouat &icirc;n timpul ciclonului Barbara. Unde au fost cantități de precipitații fără precedent

stirileprotv Harta care arată cât de mult a plouat în timpul ciclonului Barbara. Unde au fost cantități de precipitații fără precedent

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!