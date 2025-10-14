Costa Rica şi Honduras au obţinut victorii clare, luni, în Grupa C a preliminariilor Cupei Mondiale de fotbal din 2026, zona CONCACAF (America de Nord, Centrală şi Caraibe).

Costa Rica, la care Carlos Mora (Universitatea Craiova) a fost rezervă, a dispus de Nicaragua cu 4-1, pe teren propriu, prin golurile marcate de Alonso Martinez (2), Manfred Ugalde şi Francisco Calvo, respectiv Junior Arteaga.

Ultima reușită a costaricanilor, semnată de fundașul central Francisco Calvo (33 de ani, acum la Al-Ettifaq din Arabia Saudită), a fost o veritabilă bijuterie.

