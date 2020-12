Vine VARU' in Liga 1?! Craiova conduce REVOLUTIA VAR in Liga 1: "Nu exista conducator sa nu vrea. Platim pentru tot!"

Rotaru se foloseste de faza controversata pentru a cere din nou venirea VAR in Liga 1. Seful oltenilor spune ca toti oficialii din campionat cu care a discutat sunt in favoarea acestei variante. Conducatorii de cluburi sunt gata sa si plateasca pentru introducerea asistentei virtuale in Liga 1, spune Rotaru.

"Nu cred ca exista conducator de club care nu e de acord cu VAR si care nu vrea sa suporte o parte din costuri. Sunt convins! Nu am auzit sa se opuna cineva. Nu putem avea arbitri-roboti, sa fie la cel mai inalt nivel si sa nu faca greseli. Am domina arbitrajul mondial si ar fi romani peste tot daca am reusi asta. Cred ca e o fractura la nivel administrativ, Liga, Federatie... Nu am auzit pana acum sa se opuna cineva. O sa incercam sa facem si noi lobby ca sa deblocam aceasta situatie. Cred ca se pot gasi surse de finantare extra.

Cred ca in cele 2-3 minute cate se vor pierde cu VAR-ul se pot castiga bani de catre Liga. Si tehnologia de linia portii trebuie introdusa. Nu acuz arbitrul de la Cluj ca a vazut golul si nu l-a dat. E dificil, e adevarat. Vazand faza, cred ca a fost gol valabil. Nu stiu tehnic ce presupune VAR-ul. Inteleg ca trebuie facute cursurile, ca trebuie instruiti arbitrii... Cred ca e inadmisibil sa nu avem VAR in momentul asta. E clar ca avem o problema", a spus Rotaru la Digisport.