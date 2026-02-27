Florin Tănase a depășit problema medicală din meciul cu Metaloglobus și este apt pentru confruntarea vitală pe care FCSB o va disputa duminică pe terenul celor de la UTA Arad.

Roș-albaștrii au primit o veste uriașă cu doar câteva zile înaintea partidei din etapa a 29-a. Deși a fost înlocuit după doar 24 de minute în victoria cu Metaloglobus, scor 4-1, mijlocașul ofensiv poreclit „calculatorul” s-a recuperat rapid și va putea fi folosit de Elias Charalambous și Mihai Pintilii. Impresarul fotbalistului a oferit asigurări că investigațiile medicale nu au arătat nicio leziune gravă.

Tănase, gata să intre din nou pe teren

„Tănase este bine. A fost mai mult o sperietură la meciul cu Metaloglobus. A făcut un RMN și este totul ok. Va fi alături de echipă în deplasarea de la Arad”, a transmis Florin Vulturar, potrivit DigiSport.

Meciul UTA Arad - FCSB este programat pe 1 martie, de la ora 21:00, iar victoria este obligatorie pentru bucureșteni în cursa pentru calificarea în play-off. Cel mai probabil, la centrul terenului, lângă Florin Tănase va fi trimis Mihai Lixandru sau Joao Paulo, în timp ce compartimentul ofensiv ar urma să fie completat de David Miculescu, Darius Olaru, Juri Cisotti și Daniel Bîrligea.