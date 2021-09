Dragomir îi ia apărarea lui Vlad: „Cum să nu-l înveți lucrurile astea?” 

Prestațiile lui Andrei Vlad au fost analize de fostul președinte al LPF.

De-a lungul anilor, Andrei Vlad a comis greșeli în meciuri importante, care au costat-o pe FCSB calificări în cupele europene sau câștigarea campionatului. Inclusiv în ultima etapă cu CFR a gafat în două rânduri, când a respins centrarea lui Manea direct la Sigurjonsson, care a înscris, și când a l-a faultat pe Alibec în careu, provocând un penalty.

Cu toate acestea, Dumitru Dragomir este de părere că Andrei Vlad ar trebui corectat de antrenorii FCSB-ului. În opinia fostului președinte de la LPF, erorile comise de goalkeeper pot fi corijate.

Dragomir: „Vlad este feblețea mea”



„Vlad este feblețea mea. Nimeni nu și-a dat seama de greșelile lui ca portar? Pierde o jumătate de metru la plonjon pentru că în loc să scoată cu stânga, scoate cu dreapta.

Când vine cineva cu mingea către el, se duce drept, nu face o jumătate de pas către stânga să plonjeze. Se limitează la 1 metru. Cum să nu-l înveți lucrurile astea? În afară de asta, la el la cornere nu vine nimeni la prima sau la a doua oară. Nu poziționează pe nimeni acolo.

Are lovirea mingii foarte bună, are reflexe, dar are niște greșeli. Eu sunt antrenor de 40 de ani, cu șoală, cu grad maximum”, a declarat Dumitru Dragomir la digisport.

Andrei Vlad a fost transferat de FCSB în 2017 de la Universitatea Craiova în schimbul a 400.000 de euro. În cele 88 meciuri disputate pentru echipa roș-albastră, a primit 89 de goluri, în timp ce în 34 de meciuri a păstrat poarta intactă.