Antrenorul giuleștenilor este de părere că echipa ar trebui să mai renunțe la câțiva jucători, deoarece are pre mulți jucători în momentul de față pentru ca antrenamentele să fie eficiente.

Șase jucători ar putea să plece în această iarnă de la Rapid, în timp ce alți șase intră în ultimele șase luni.

„Încă nu am tras nicio graniţă. Suntem mulţi, va trebui să găsim soluţii pentru unii dintre ei. Ne încurcăm reciproc. Fotbalul 20 la 20 încă nu s-a inventat. În momentul în care laşi 10 sau 11 jucători pe bancă şi încă 6-7 în afara lotului înseamnă de toate, dar în niciun caz o atmosferă bună.