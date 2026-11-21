Antrenorul giuleștenilor este de părere că echipa ar trebui să mai renunțe la câțiva jucători, deoarece are pre mulți jucători în momentul de față pentru ca antrenamentele să fie eficiente.
Șase jucători ar putea să plece în această iarnă de la Rapid, în timp ce alți șase intră în ultimele șase luni.
„Încă nu am tras nicio graniţă. Suntem mulţi, va trebui să găsim soluţii pentru unii dintre ei. Ne încurcăm reciproc. Fotbalul 20 la 20 încă nu s-a inventat. În momentul în care laşi 10 sau 11 jucători pe bancă şi încă 6-7 în afara lotului înseamnă de toate, dar în niciun caz o atmosferă bună.
Avertismentul lui Daniel Pancu
O atmosferă care nu este bună înseamnă lipsă de calitate la antrenament, nu poţi avea antrenamente bune sau foarte bune. Dacă nu ai, randamentul se simte imediat la jocuri. Dar dacă ai ambianţă foarte bună şi te antrenezi foarte bine, la o echipă precum Rapid devin mai grele antrenamentele decât majoritatea meciurilor din prima ligă.
Ăsta este modul meu de a vedea lucrurile, sper ca şi clubul să găsească soluţii pentru a reduce numărul de jucători. Nu avem nevoie, chiar nu avem nevoie. Suntem implicaţi doar pe două fronturi, rar se joacă din 3 în 3 zile. Doar printr-un ghinion fantastic s-ar accidenta mai mulţi jucători, să avem probleme. În rest, considerăm că suntem mulţi”, a spus Pancu, înaintea meciului cu Sepsi.
Pentru Rapid urmează duelul de pe terenul celor de la Sepsi OSK, programat luni, de la ora 20:00, la Sfântu Gheorghe.