Cristi Dulca (54 de ani), câștigător al Cupei României și al campionatului cu Rapid, s-a retras la numai 30 de ani din cauza unor grave probleme medicale.

Tocmai încheiase contractul cu Honved Budapesta și îl sunase Mircea Lucescu să-l ia la Beșiktaș, unde era antrenor. „Mi-a zis să mai joc undeva până-n vară, când îi plecau niște străini”. Dar la un control medical, i-a fost descoperită o malformație cardiacă. „Doamna doctor Pufulete mi-a zis atunci: «Lasă-te, că poți să mori pe teren!». Ce puteam să fac, m-am lăsat, deși aș fi jucat până la 40 de ani. Și acum mă gândesc ce oportunitate era pentru mine să mă duc la Beșiktaș”, e regretul celui care a participat cu România la Campionatul Mondial din 1998.

Sfat pentru jucători: „Să strângă bani!”

L-am întrebat pe Cristi ce sfat le-ar da celor care termină cariera de fotbalist. „Să se bucure cât mai sunt fotbaliști de cantonamente, de meciuri, de toate oportunitățile pe care le oferă fotbalul în viața lor. Și să strângă bani, pentru că, după ce te lași, ai nevoie de bani să supraviețuiești. Bine, acum sunt tot felul de oportunități, mulți sunt constructori, au investit... Înainte nu erau atâția bani să faci lucrurile astea. Dar cei care sunt deștepți, strâng bani și după aia au o viață liniștită”, e mesajul fostului căpitan al Rapidului.

Într-un interviu pentru Sport.ro, Dulca a vorbit și despre modul cum influența Mircea Lucescu viața și cariera jucătorilor: „Mi-a schimbat viața, ne-a schimbat viața tuturor celor care am lucrat cu el. Lucescu ne pregătea pentru viața de după fotbal, ne spunea inclusiv cum să ne îmbrăcăm, cum să mâncăm”.

Cristi Dulca a jucat în carieră, pe postul de fundaș central, pentru CFR Cluj, Gloria Bistrița, Rapid București, Pohang Steelers (Coreea de Sud), Ceahlăul Piatra Neamț, Gaz Metan Mediaș, „U” Cluj și Honved Budapesta.