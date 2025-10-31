Roș-albaștrii au debutat cu o victorie în Grupa B din Cupa României, dar echipa patronată de Gigi Becali nu este mulțumită de felul în care sunt programate meciurile din această competiție.



MM Stoica a dezvăluit ce și-a dorit Gigi Becali



Mihai Stoica a explicat că echipa campioană a României s-a gândit să nu se prezinte la meciul de la Bistrița.

Președintele Consiliului de Administrație a dezvăluit că Gigi Becali a întrebat dacă FCSB ar putea să nu vină la meciul cu Gloria Bistrița.

MM Stoica nu își explică motivul pentru care roș-albaștrii vor juca toate partidele din această fază a Cupei României în deplasare.

„(n.r. Gigi Becali voia să trimită o echipă de 16-17 ani în semn de protest şi l-ai convins să nu o facă?) Da, a zis 'Dacă nu ne prezenăm?'. Dacă nu ne prezentăm este competiţia FRF, iar FRF îţi scade puncte şi din Superliga. E o anomalie.

Nu poţi să joci numai în deplasare, tu, care trebuie să ţi se recunoască meritul sportiv. Pentru ce să jucăm la Craiova dacă suntem două echipe din aceeaşi urnă şi în campionat am terminat peste ei?”, a declarat Mihai Stoica, potrivit Prima Sport.

