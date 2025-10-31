Campioana României îi întâlnește pe ardeleni pe ”Cluj-Arena” în etapa cu numărul 15 din sezonul regulat al Superligii României. Meciul va putea fi urmărit în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.



Vești bune pentru FCSB! Două reveniri importante înainte de meciul cu ”U” Cluj: ”Sunt 100% pregătiți”



La conferința de presă premergătoare partidei, Elias Charalambous, antrenorul lui FCSB, a ținut să puncteze faptul că atât Juri Cisotti, cât și David Miculescu vor fi apți pentru duelul de la Cluj.



Cisotti a absentat în Cupa României cu Gloria Bistrița, iar David Miculescu a ieșit accidentat în actul secund și chiar transportat la spital cu ambulanța după ce a părăsit gazonul.



”Sunt amândoi bine şi pregătiţi de jocul de mâine. (n.r. - Vor putea evolua?) Da, amândoi. Sunt 100% pregătiţi. Sunt doar două zile de când am jucat cu Bistriţa. Avem o echipă mare, avem 25 de jucători cu noi, aşa că vom face schimbări în echipă”, a spus Charalambous.



Cotat la 800.000 de euro de site-urile de specialitate, Cisotti se află la FCSB din iarna lui 2025 și mai are contract cu echipa până în iunie 2027.



De cealaltă parte, Miculescu, cotat la 2,5 milioane de euro, se află la FCSB din august 2022 și mai are contract tot până la finalul sezonului 2026/27.



