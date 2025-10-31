Clubul patronat de Gigi Becali a fost încadrat la "risc fiscal ridicat", iar miza este una uriașă: un soft specializat a estimat sume "probabil datorate" la bugetul de stat în valoare de 7.020.140 lei, echivalentul a 1,4 milioane de euro.



Deși, oficial, FCSB nu figurează cu datorii în acest moment, analiza de risc declanșează următoarea etapă. Potrivit Fanatik, inspectorii ANAF urmează să descindă fizic la sediul clubului pentru un control amănunțit al activității financiare din ultimii cinci ani.



Situația ar fi fost declanșată și de pasivitatea clubului. Roș-albaștrii ar fi primit o "Notificare de conformare" în luna martie 2025, prin care li se cereau documente suplimentare, însă FCSB nu ar fi răspuns în termenul legal de 30 de zile.



"Se merge în inspecție"



Sebastian Bodu, fostul șef al ANAF, a explicat pentru sursa menționată că prima analiză este una generală, pentru a depista zonele cu potențial de evaziune.



"Analiza de risc se face la modul generic. (...) În baza datelor obținute se merge în inspecție sau în control la fiecare contribuabil", a spus Bodu, care a dezvăluit pașii următori: "Dacă intră în verificare fiscală primesc un aviz de inspecție fiscală". Doar la finalul controlului fizic se poate emite o "decizie de impunere" cu sumele de plată. Abia dacă acea decizie nu este achitată, clubul ajunge la "restanțe" și riscă poprirea conturilor.



Controlul vizează FCSB într-un an în care clubul reușise să revină pe profit. După pierderi considerabile în 2023 (-7,4 milioane euro) și 2022 (-1,5 milioane euro), echipa lui Becali a raportat un plus de 3,5 milioane de euro în 2024.

