Dorinel Munteanu, antrenorul celor de la Hermannstadt, a fost primul care a tras un semnal de alarmă cu privire la situația delicată prin care trece clubul pe plan financiar, după ce Antoni Ivanov și Jair și-au denunțat unilateral contractele pentru că nu și-ar fi primit drepturile financiare.

Discursul dur al antrenorului a continuat și după meciul cu Petrolul (1-1). Munteanu a cerut explicații din partea conducerii și a spus că se așteaptă să piardă și alți jucători dacă problema salariilor restante nu se va rezolva rapid.

Conducerea lui Hermannstadt a luat primele măsuri: s-a plătit un salariu!

Miercuri, după mai multe zile în care tensiunile au planat asupra echipei, conducerea a luat primele măsuri și a virat deja un salariu restant, din cele două rămase, către jucători, informează sursele Sport.ro. Mai mult, sunt semne clare că problemele financiare cu care se confruntă Hermannstadt se vor rezolva până la finele acestui sezon.

După meciul din ultima etapă, președintele Daniel Niculae a spus deja că s-au plătit toate datoriile necesare pentru obținerea licenței de Superligă pentru sezonul 2026-2027, o altă problemă cu care s-au confruntat șefii sibieni în această perioadă.

"Trebuie să facem precizări referitoare la cei doi jucători care și-au denunțat unilateral contractul, ei fiind plătiți la zi. Asta înseamnă că mergem să ne judecăm cu ei și, cu siguranță, vom și câștiga. Lucrurile vor fi în ordine.

S-au plătit toate datoriile în vederea obținerii licenței pentru sezonul următor. S-au făcut multe sacrificii ca echipa să fie financiar în regulă în acest sezon. Aș fi absurd să spun că n-au fost anumite sincope din punct de vedere financiar, dar nu cred că am fost singurul club cu sincope”, a spus Niculae.

Hermannstadt, în lupta pentru salvarea de la retrogradare

Dorinel Munteanu a fost adus la Hermannstadt cu un obiectiv clar: salvarea de la retrogradare. Echipa este pe locul 14, ultimul care asigură prezența la baraj, la egalitate cu Unirea Slobozia, prima echipă care ar retrograda direct în actuala alcătuire.

Sibienii au 19 puncte și sunt la patru puncte distanță de următoarele două clasate, Farul Constanța și Petrolul Ploiești, astfel că au în continuare nevoie de puncte pentru a se apropia de zona care asigură salvarea directă și a se distanța de locurile direct retrogradabile.

Meciurile rămase pentru Hermannstadt până la finalul sezonului: